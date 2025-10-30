Tại sao có lễ hội hoá trang dịp Halloween?

(VTC News) -

Cứ mỗi độ cuối tháng 10, khắp các con phố từ Âu sang Á lại rộn ràng sắc màu bí ẩn của Halloween, lễ hội của những chiếc mặt nạ ma mị, của tiếng cười xen lẫn chút rờn rợn trong đêm tối. Nhưng đằng sau những bộ đồ hóa trang rực rỡ, những quả bí ngô phát sáng và trò chơi “trick or treat” vui nhộn, bạn có bao giờ tự hỏi: Vì sao người ta lại hóa trang vào dịp Halloween?

Lễ hội hoá trang dịp Halloween được nhiều người mong chờ. (Ảnh: Yahoo)

Nguồn gốc lễ hội hoá trang Halloween

Halloween diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm, đánh dấu thời điểm giao mùa giữa thu và đông. Năm nay, ngày lễ này rơi vào thứ Sáu, một dịp lý tưởng để bạn bè, người thân quây quần bên nhau, cùng tham gia những buổi tiệc hoá trang sôi động và đầy màu sắc.

Theo các nhà sử học, từ “Halloween” bắt nguồn từ cụm All Hallows’ Eve (Đêm trước Lễ Các Thánh) của đạo Thiên Chúa, diễn ra trước ngày 1/11, ngày tưởng nhớ các vị thánh và những linh hồn đã khuất.

Tuy nhiên, lịch sử của Halloween còn xa xưa hơn thế. Từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, người Celtic (sống ở vùng Ireland, Anh, Scotland ngày nay) đã tổ chức một lễ hội mang tên Samhain, đánh dấu thời điểm kết thúc mùa màng và khởi đầu năm mới. Người Celtic tin rằng trong đêm 31/10, ranh giới giữa thế giới người sống và cõi âm trở nên mờ nhạt, linh hồn người chết sẽ quay về trần gian tìm kiếm thân xác để tái sinh.

Để tránh bị các linh hồn “nhập vào”, người dân thời đó tắt hết lửa trong nhà, mặc trang phục kỳ quái, đeo mặt nạ ma quỷ và đi lang thang trong đêm tối nhằm đánh lừa hoặc xua đuổi ma quỷ. Chính nghi thức ấy dần dần hình thành nên truyền thống hóa trang Halloween, một phong tục tồn tại và biến đổi suốt hàng nghìn năm.

Trải qua thời gian, khi Thiên Chúa giáo lan rộng khắp châu Âu, Samhain hòa quyện với All Hallows’ Eve để tạo nên ngày lễ Halloween như ngày nay. Nếu trước kia, người ta hóa trang để xua đuổi linh hồn, thì hiện nay, việc hóa trang lại mang ý nghĩa vui tươi, mang tính giải trí và kết nối cộng đồng.

Halloween bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celt cổ đại. (Ảnh: NYP)

Ở Mỹ, Halloween là một trong những dịp lễ lớn nhất năm. Trẻ em háo hức diện những bộ đồ ma quỷ, siêu anh hùng hay công chúa, rồi cùng bạn bè gõ cửa từng nhà xin kẹo trong trò “trick or treat” nổi tiếng. Người lớn thì tổ chức tiệc hóa trang, trang trí nhà cửa bằng những biểu tượng quen thuộc như bí ngô khắc mặt cười, dơi, bóng ma hay bộ xương người.

Không chỉ tại phương Tây, Halloween ngày nay đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Ở nhiều quốc gia châu Âu, người dân tổ chức lễ hội ánh sáng hoặc nghi thức tưởng niệm người đã khuất, thay vì chỉ tập trung vào khía cạnh ma quái. Dù ở hình thức nào, tinh thần của Halloween vẫn là sự hòa quyện giữa tưởng nhớ quá khứ và tận hưởng hiện tại.

Halloween là một trong những dịp lễ lớn nhất năm, trẻ em rất háo hức. (Ảnh: NYP)

Ý nghĩa của việc hóa trang Halloween

Hóa trang trong Halloween không chỉ để “giả làm ma” mà còn là cách con người đối diện với nỗi sợ theo cách vui nhộn. Khi khoác lên mình bộ đồ ma quái, ta như bước vào một thế giới khác, nơi không có ranh giới giữa đẹp và xấu, thiện và ác. Đó là khoảnh khắc mỗi người được tự do thể hiện bản thân, hóa thân thành bất kỳ ai mình muốn: một phù thủy, ma cà rồng, thậm chí là nhân vật hoạt hình hay người nổi tiếng.

Hãy thử tưởng tượng một đêm cuối tháng 10, bạn và nhóm bạn thân hóa trang thành đủ loại nhân vật kỳ dị, dạo quanh phố đi bộ trong ánh sáng mờ ảo của đèn lồng và tiếng nhạc rộn ràng. Giữa bầu không khí vừa huyền bí vừa náo nhiệt ấy, cảm giác sợ hãi xen lẫn phấn khích khiến Halloween trở thành một trong những lễ hội độc đáo nhất thế giới.

Tại Việt Nam, Halloween du nhập từ văn hóa phương Tây nhưng đã nhanh chóng “bén rễ” trong đời sống giới trẻ. Cứ mỗi mùa lễ đến, phố Hàng Mã (Hà Nội) hay đường Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM) lại rực rỡ sắc màu với hàng loạt mặt nạ, bộ đồ hóa trang, bí ngô, nến và phụ kiện ma quái.

Giơi trẻ Hà Nội hóa trang đêm Halloween. (Ảnh: Khổng Chí)

Từ những buổi tiệc tại quán cà phê, trường học cho tới các trung tâm thương mại, đâu đâu cũng ngập tràn không khí Halloween. Giới trẻ Việt xem đây là dịp để xả stress, gắn kết bạn bè, đồng thời thỏa sức sáng tạo với thời trang và nghệ thuật hóa trang. Dưới lớp mặt nạ ma quái là những nụ cười rạng rỡ, là tinh thần dám chơi, dám khác biệt – điều khiến Halloween mãi là một trong những lễ hội được mong chờ nhất mỗi năm.