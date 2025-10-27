Quả bí ngô khắc hình Taylor Swift làm 'bùng nổ' mùa Halloween 2025

(VTC News) -

Video: Chân dung Taylor Swift được khắc trên một quả bí ngô.

Hình ảnh chân dung ca sỹ Taylor Swift được khắc tỉ mỉ trên quả bí ngô đang khiến cộng đồng mạng “phát cuồng”. Video của nghệ sỹ Karrah Youngblood nhanh chóng đạt hơn 11,6 triệu lượt xem và lan truyền với tốc độ chóng mặt, đến mức người hâm mộ Swift hài hước yêu cầu cô khắc thêm quả bí ngô hình cầu thủ Travis Kelce để cặp đôi nổi tiếng có thể góp mặt cùng nhau trong thế giới Halloween.

“Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, hơn nữa cầu thủ Travis Kelce còn rất điển trai nữa chứ. Tôi tin anh ấy sẽ là nhân vật hóa trang tuyệt vời", Youngblood (47 tuổi) chia sẻ với The Post trước thềm Halloween.

Là nhà thiết kế đồ họa sống tại Oklahoma (Mỹ), Youngblood chia sẻ video khắc bí ngô của mình lên TikTok với dòng mô tả dí dỏm: “Hai quả bí ngô của tôi sắp kết hôn".

Một người xem để lại bình luận gây cười: “Tôi cá là hai quả bí ngô này sẽ tồn tại lâu hơn cả cuộc hôn nhân thật!”.

Cặp đôi nổi tiếng Travis Kelce và Taylor Swift được khắc trên quả bí ngô.

Từ một tài khoản ít người biết đến, chỉ có khoảng 400 người theo dõi vào tháng 9 năm ngoái, Youngblood vụt sáng khi video khắc hình Beyoncé của cô thu hút tới 11,2 triệu lượt xem, mở đường cho loạt tác phẩm sau đó đạt gần 70 triệu lượt xem.

Điều khiến người xem ấn tượng là toàn bộ tác phẩm đều được tạo ra bằng những dụng cụ cực kỳ đơn giản - một con dao giá chưa đến 1 USD (26 nghìn đồng), một chiếc đục giá 18 USD (473 nghìn đồng), một cây đinh ghim và một quả bí ngô giá 3,5 USD (92 nghìn đồng).

Tuy nhiên, những tác phẩm Halloween của cô có thể bán ra với giá lên tới 1.100 USD (28 triệu đồng) mỗi quả.

Tài năng của cô nhanh chóng được các thương hiệu lớn chú ý. Youngblood từng hợp tác với Spotify, nơi cô khắc hình Megan Thee Stallion, Comic Con và được mời thể hiện chân dung huyền thoại William Shatner. “Tôi thậm chí không cần gửi quả bí ngô thật cho họ. Chỉ cần một video dài 15–30 giây là đủ", cô tiết lộ.

Quả bí ngô Beyonce của Karrah Youngblood hiện có hơn 11,2 lượt xem trên TikTok và Instagram.

Jack Osbourne thích bản sao quả bí ngô mà Youngblood làm để vinh danh cha mình, Ozzy.

Mỗi tác phẩm thường mất khoảng một tiếng rưỡi để hoàn thành. Youngblood bắt đầu bằng việc thiết kế mẫu trên Adobe Illustrator, in ra và dán lên quả bí ngô. Sau đó, cô dùng đinh ghim để đánh dấu đường viền trước khi khắc tỉ mỉ bằng tay.

Theo cô, nghệ thuật khắc bí ngô không chỉ đơn giản là cắt tỉa: “Khuôn mặt con người có vùng sáng, tối và trung gian. Tương tự, bí ngô cũng có ba độ sâu mà ta có thể khai thác, cắt bỏ hoàn toàn, cạo mỏng hoặc giữ nguyên. Trước khi bật đèn, mọi thứ trông khá lộn xộn, nhưng khi ánh sáng xuyên qua, chúng trở nên cực kỳ chân thực".

Là người yêu thích cả âm nhạc lẫn thể thao, Youngblood thường khắc chân dung các nghệ sỹ biểu tượng như Freddie Mercury, Kurt Cobain, Lady Gaga, Rihanna, hay các vận động viên như Peyton Manning, Kevin Durant và Russell Westbrook. Cô cũng vui vẻ nhận những đề nghị ngẫu hứng từ người hâm mộ. Chẳng hạn, có người gợi ý cô khắc chân dung Paris Hilton và ngôi sao này sau đó bất ngờ theo dõi cô trên TikTok.

Tháng 9 vừa qua, tác phẩm khắc hình cố nghệ sĩ Ozzy Osbourne của cô còn được chính con trai ông, Jack Osbourne, “thả tim”.

Nghệ sỹ đồ họa người Oklahoma (Mỹ) tạo dáng bên tác phẩm về Lady Gaga.

Paris Hilton bình luận về chân dung của mình khắc trên bí ngô.

Với đam mê không ngừng, Youngblood đang chuẩn bị cho thử thách tiếp theo là khắc gương mặt Post Malone, nghệ sỹ nổi tiếng với hàng loạt hình xăm trên mặt. “Một người theo dõi nói rằng nếu làm được, tôi sẽ trở thành ‘nữ hoàng bí ngô’ suốt đời. Hàm răng kim cương và các hình xăm có thể làm tôi khổ sở, nhưng tôi sẵn sàng thử sức", Youngblood chia sẻ.

Nhờ tài năng và óc sáng tạo, Karrah Youngblood đã biến bí ngô, biểu tượng quen thuộc của Halloween, thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, thổi bùng không khí lễ hội năm nay bằng sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc, văn hóa đại chúng và nghệ thuật khắc tinh tế.