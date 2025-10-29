Gợi ý 14 ý tưởng cosplay Halloween đơn giản, dễ làm nhưng rất nổi bật

(VTC News) -

Hóa trang là hoạt động không thể thiếu trong dịp lễ Halloween, thời điểm mà mọi người được tự do thể hiện cá tính qua những tạo hình độc đáo. Với những ai chưa có ý tưởng cosplay cho lễ hội ma năm nay, loạt gợi ý dưới đây sẽ mang đến những lựa chọn dễ thực hiện, lại phù hợp cho cả nam và nữ.

Fan anime chắc hẳn đều biết đến Thủy thủ Mặt Trăng, biểu tượng của tuổi thơ và sức mạnh nữ quyền. Chỉ cần một bộ váy thủy thủ xanh trắng cùng mái tóc vàng buộc hai bên đặc trưng, bạn đã có thể tái hiện ngay hình ảnh “chiến binh Mặt Trăng” xinh đẹp và đầy khí chất.

Nếu muốn hóa thân thành một biểu tượng “vừa ngầu vừa chất”, Công chúa Leia chính là lựa chọn hoàn hảo. Chỉ cần búi tóc tròn hai bên, khoác bộ váy trắng và sẵn sàng tung câu nói huyền thoại “May the Force be with you”, bạn sẽ lập tức hóa thân thành nữ chiến binh không gian quyền lực nhất vũ trụ Star Wars.

Lấy cảm hứng từ nhân vật Jennifer Walters (She-Hulk) của Marvel, bạn có thể dễ dàng tạo nên diện mạo mạnh mẽ và khác biệt chỉ với vài chi tiết đơn giản: Bộ vest công sở thanh lịch, lớp trang điểm xanh lá đặc trưng và mái tóc cùng tông. Sự kết hợp này vừa táo bạo vừa thú vị cho một đêm Halloween đáng nhớ.

Muốn hóa thân thành Nữ hoàng Cơ quyền uy trong Alice ở xứ sở thần tiên? Bạn chỉ cần khoác chiếc áo choàng đỏ nổi bật, thêm một bộ bài để tạo điểm nhấn. Cổ áo thì có thể tự làm: Quấn giấy quanh cổ, rồi ghim các lá bài xếp chồng như hình quạt, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo “chất cổ tích quyền lực”.

Tiên Hắc Ám (Maleficent) luôn là ý tưởng hóa trang chưa bao giờ lỗi mốt mỗi mùa Halloween. Để tái hiện vẻ đẹp bí ẩn của nàng, bạn chỉ cần sắm cặp sừng đặc trưng, khoác lên mình chiếc váy đen quyền lực nhất và tô thêm chút son đỏ, thế là đủ để trở thành “bà hoàng bóng tối” đầy cuốn hút.

Để hóa thân thành Dolly Parton, bạn có thể đơn giản đội tóc giả để gợi lại phong cách “làm rồi nghỉ” nổi tiếng của bà. Với những ai yêu thích sự sáng tạo, hãy thử làm thủ công: dùng tấm bìa cứng lớn, sơn vàng và nâu, rồi cắt tạo hình mái tóc bồng bềnh. Thành phẩm sẽ là bộ tóc giả vui nhộn, hoàn hảo cho những bức ảnh kỷ niệm đêm Halloween.

Lấy cảm hứng từ nhân vật Young-hee trong Squid Game, bạn có thể dễ dàng tái hiện tạo hình búp bê khổng lồ đáng sợ bằng những món đồ quen thuộc: váy màu cam, áo vàng ngắn tay và đôi tất trắng cao. Ý tưởng này càng thú vị hơn nếu bạn rủ thêm bạn bè hoặc các bé cùng hóa trang để tạo thành “nhóm trò chơi sinh tồn” vui nhộn.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Anchorman kinh điển, bạn có thể dễ dàng tạo nên diện mạo lịch lãm và hài hước. Hãy chọn bộ vest đỏ burgundy nổi bật, vuốt phồng mái tóc, tỉa gọn ria mép và cầm thêm ly whisky - chi tiết nhỏ nhưng đủ làm nên phong thái của một quý ông truyền hình thập niên 70.

Joker luôn nằm trong top những nhân vật cosplay được yêu thích nhất mỗi mùa Halloween. Vẻ ngoài nổi loạn, ranh mãnh cùng nụ cười rợn người khiến tạo hình này vừa kinh điển vừa dễ nhận ra. Bạn chỉ cần lớp nền trắng bệch, mái tóc xanh lá nổi bật và đôi môi đỏ loang lổ tạo thành nụ cười rộng đặc trưng – thế là đã có ngay diện mạo “gã hề điên loạn” huyền thoại.

Không cần đáng sợ mới nổi bật, đôi khi, hóa trang thành người tử tế như ông Rogers mới thật sự đặc biệt. Chỉ với chiếc cardigan đỏ, quần tây nâu và một con rối nhỏ, bạn đã sẵn sàng mang lại năng lượng tích cực và nụ cười ấm áp cho cả buổi tiệc Halloween.

Bạn không cần cầu kỳ để hóa thân thành nhân vật hoạt hình yêu thích. Chỉ với một chiếc áo phông vàng là bạn đã có ngay diện mạo của những chú Minion đáng yêu. Hơn nữa, đây còn là ý tưởng tuyệt vời cho trang phục nhóm hoặc gia đình.

Phong cách của Blade chưa bao giờ lỗi mốt. Hãy kết hợp quần da đen, áo vest chiến thuật và thêm chút thần thái lạnh lùng để tái hiện hình ảnh chiến binh bóng đêm trứ danh từ Blade: Trinity.

Bạn có thể trở thành một biểu tượng nghệ thuật chỉ trong vài phút bằng cách dán khuôn mặt mình vào bức tranh nổi tiếng American Gothic của Grant Wood. Cách hóa trang này không chỉ độc đáo mà còn cực kỳ thoải mái, bạn có thể diện quần jean, áo nỉ hay bất kỳ trang phục giản dị nào mà vẫn gây ấn tượng mạnh trong đêm Halloween.