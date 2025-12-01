Tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 1 người tử vong

(VTC News) -

Cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến một hành khách xe ôm công nghệ tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 1/12, xe chở rác, ô tô 7 chỗ và xe ôm công nghệ đang chạy cùng chiều trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận), hướng về cầu Phú Mỹ thì xảy ra va chạm.

Cụ thể, xe chở rác tông vào xe máy (xe ôm công nghệ, chở theo nữ hành khách) và ô tô đi phía trước.

Cú va chạm khiến xe máy ngã xuống đường. Nữ hành khách tử vong tại chỗ, tài xế bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra gần giao lộ Nguyễn Thị Thập - Huỳnh Tấn Phát, đúng giờ cao điểm, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Cách đây không lâu, cũng tại TP.HCM, một nữ tài xế xe ôm công nghệ thiệt mạng sau va chạm với xe tải.

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 5/4, chiếc xe tải mang biển số 50H-28116 do nam tài xế chưa rõ danh tính cầm lái chạy trên Quốc lộ 13, hướng phường Bình Hoà đi phường Hiệp Bình, đến đoạn giao với đường Vĩnh Phú 41 thì va chạm với xe máy do nữ tài xế xe ôm công nghệ cầm lái.

Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ trong khi chiếc xe chỉ hư hỏng nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra giờ tan tầm, sát với trạm thu phí, dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài gần 1km. Cảnh sát giao thông phải điều tiết hướng đi, hạn chế xe đi qua hiện trường vụ tai nạn.

Một vụ tai nạn khác, cũng tại TP.HCM, một tài xế xe ôm công nghệ cũng thiệt mạng do bị xe tải cán.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 24/3, anh T.Q.P. chạy xe máy trên Tỉnh lộ 43 (thuộc phường Bình Chiểu) theo hướng từ phường Dĩ An về phường Hiệp Bình, đến đoạn đổ dốc cầu Tỉnh lộ 43 thì va chạm với xe container biển số tỉnh Đồng Nai.

Anh P. ngã xuống đường và bị xe container cán qua, mất tại chỗ. Xe container tiếp tục di chuyển hơn 100m mới dừng lại.