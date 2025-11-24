Gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp, tài xế hoảng sợ lái xe về Cần Thơ tự thú

(VTC News) -

Ngày 24/11, Công an phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cho biết đã tiếp nhận tài xế cùng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong trên tuyến tránh Cai Lậy (phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp).

Tài xế Nguyễn Hoài Anh đến công an tự thú - (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan công an, tài xế khai tên Nguyễn Hoài Anh (41 tuổi, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ). Người này xuất trình giấy phép lái xe nhưng giấy phép đã hết hạn từ ngày 11/11/2025.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 sáng 24/11, ông T.V.T. (63 tuổi, ngụ TP.HCM) chạy xe máy theo hướng Trung Lương – Mỹ Thuận. Khi đến địa phận phường Nhị Quý, xe của ông T. bất ngờ va chạm với một xe tải đang lưu thông cùng tuyến.

Cú va chạm mạnh khiến ông T. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.

Hiện trường xảy vụ tai nạn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Nhị Quý phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế liên quan.

Đến trưa cùng ngày, tài xế Nguyễn Hoài Anh đã đến Công an phường An Bình (TP Cần Thơ) trình diện. Trong bản tường trình, Hoài Anh cho biết rạng sáng anh điều khiển xe tải từ TP.HCM về Cần Thơ.

Khi chạy qua tuyến tránh Cai Lậy, xe của anh xảy ra va chạm với xe máy của ông T. Do hoảng sợ, anh tiếp tục lái xe về Cần Thơ rồi đến công an tự thú.

Hiện Công an phường An Bình đã thông báo và bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.