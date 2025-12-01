Xe máy đối đầu trong đêm ở Đồng Nai, 2 người tử vong

(VTC News) -

Xe máy đối đầu trong đêm, 2 người tử vong ở Đồng Nai.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h50 ngày 30/11, tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ), hai xe máy lưu thông ngược chiều với tốc độ cao đã xảy ra va chạm trực diện. Camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người thương vong ở Đồng Nai.

Cú tông mạnh khiến 3 người trên hai xe ngã văng xuống đường, trong đó 2 người đàn ông tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, hai xe máy bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất hình ảnh camera để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 3/7, Nguyễn Thiện N. (14 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) cùng một thiếu niên khác (cũng 14 tuổi) chở nhau bằng xe máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hướng từ Thủ Dầu Một đi Lái Thiêu.

Khi đến dốc cầu Bình Nhâm, xe của hai thiếu niên va chạm trực diện với xe máy biển số 61E1-951.xx do anh Nguyễn Vương D. (38 tuổi, ngụ cùng phường) điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến cả 3 người nằm bất động, hai xe máy hư hỏng nặng. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh D. và N. đã tử vong, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Vương D. sống ở TP Tân Uyên (cũ), tối 3/7 anh về Lái Thiêu thăm mẹ, trên đường trở về nhà thì gặp tai nạn thương tâm.