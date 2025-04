Tài xế xe ôm công nghệ thiệt mạng sau va chạm với xe tải

(VTC News) -

Đến 19h20 ngày 5/4, lực lượng chức năng TP Thuận An, Bình Dương vẫn phong toả hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến tài xế xe ôm công nghệ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 18h30 cùng ngày, chiếc xe tải mang biển số 50H-28116 do nam tài xế chưa rõ danh tính cầm lái chạy trên Quốc lộ 13, hướng Bình Dương đi TP.HCM, đến đoạn giao với đường Vĩnh Phú 41 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) thì va chạm với xe máy do tài xế xe ôm công nghệ cầm lái.

Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ trong khi chiếc xe chỉ hư hỏng nhẹ.

Lực lượng chức năng TP Thuận An lập tức có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Vụ tai nạn xảy ra giờ tan tầm, sát với trạm thu phí, dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài gần 1km. Cảnh sát giao thông phải điều tiết hướng đi, hạn chế xe đi qua hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, tại TP.HCM, một tài xế xe ôm công nghệ cũng thiệt mạng do bị xe tải cán. Khoảng 12h30 ngày 24/3, anh T.Q.P. chạy xe máy trên Tỉnh lộ 43 (thuộc phường Bình Chiểu) theo hướng từ tỉnh Bình Dương về TP Thủ Đức, đến đoạn đổ dốc cầu Tỉnh lộ 43 (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) thì va chạm với xe container biển số tỉnh Đồng Nai.

Anh P. ngã xuống đường và bị xe container cán qua, mất tại chỗ. Xe container tiếp tục di chuyển hơn 100m mới dừng lại.