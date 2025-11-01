Sập sàn công trình xây dựng ở Hải Phòng, 3 công nhân thương vong

(VTC News) -

Chiều 1/11, thông tin từ UBND phường Gia Viên (Hải Phòng), trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong và 1 người bị thương.

Hiện trường xảy ra tai nạn lao động khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 22h50 ngày 31/10, tại công trình xây dựng số 06B lô 30A, Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi (phường Gia Viên) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công xây dựng.

Nhận tin báo, UBND phường Gia Viên, Công an phường Gia Viên và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, khắc phục sự cố.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình thi công đổ bê tông sàn tầng 2, sàn bị sập, khiến hai công nhân là ông D.Đ.H và ông P.V.Đ bị kẹt bên trong công trình rồi tử vong. Ngoài ra, một công nhân khác là ông L.T.Q bị thương ở chân.

Sau khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện công tác khắc phục sự cố tại hiện trường.

UBND phường Gia Viên cũng đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.