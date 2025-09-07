Tai nạn liên hoàn 5 ô tô trên cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn

(VTC News) -

Chiều 7/9, trên tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn (thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình) xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện, khiến giao thông ùn tắc và 2 người bị thương.

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h cùng ngày tại Km280+500, hướng Thanh Hóa đi Hà Nội.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 5 xe gồm: 2 ô tô con biển số Hà Nội, xe khách biển số Hà Nội, ô tô Ford Everest biển số Hà Nội, và xe đầu kéo biển số Hưng Yên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, 4/5 xe bị hư hỏng nặng. Đáng chú ý, chiếc Ford Everest bị biến dạng phần đầu, túi khí bung toàn bộ. Hai người bị thương đã được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường. Vụ tai nạn khiến đoạn cao tốc trên chỉ còn một làn xe lưu thông, gây ùn tắc cục bộ trong nhiều giờ.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.