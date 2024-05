(VTC News) -

Mùa hè, ngoài các loại trái cây tươi mát thì nước ép, sinh tố cũng là những món đồ uống được nhiều người lựa chọn. Trong đó, nước ép dưa hấu khá được lòng thực khách.

Lợi ích của nước ép dưa hấu

Theo tờ Boldsky, nước ép dưa hấu có những lợi ích sau đây:

- Cải thiện hệ tiêu hoá: Trong dưa hấu có hàm lượng nước và chất xơ dồi dào nên có lợi cho hệ tiêu hoá. Ngoài ra, dưa hấu chứa nhiều các loại vitamin A, vitamin C giúp thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột. Chất Lycopene trong nước ép dưa hấu cũng giúp điều trị một số vấn đề tiêu hoá như chứng đầy hơi, khó tiêu.

- Chống say nắng: Nước ép dưa hấu tác dụng kích thích tiết mồ hôi và giải nhiệt trong cơ thể nên chống say nắng, say nóng hiệu quả. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong nước ép dưa hấu cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch và hồi phục cơ thể nhanh hồi phục.

- Giúp đào thải độc tố: Trong nước ép dưa hấu chứa các hợp chất hữu cơ citrulline giúp gan, thận loại bỏ amoniac - chất gây hại cho các tế bào trong cơ thể. Hàm lượng kali trong nước dưa hấu cũng cải thiện khả năng lọc axit uric và lượng đường dư thừa trong máu.

- Cung cấp năng lượng cho cơ thể: Với 100ml nước ép sẽ cung cấp khoảng 30 calo cho cơ thể, cùng nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, vitamin B6, magie.

Mặc dù ngon, mát và tốt cho sức khoẻ nhưng mỗi ngày bạn cũng chỉ nên uống từ 1 đến 2 cốc nước ép dưa hấu để cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng. Chuyên gia khuyến cáo uuống quá nhiều nước ép dưa hấu sẽ gây ra những tác hại đối với cơ thể.

Tác hại của nước ép dưa hấu khi uống quá nhiều

Theo bài đăng trên website của Nhà thuốc Long Châu với sự tư vấn của Dược sĩ Từ Vĩnh Khánh Tường (Tốt nghiệp khoa Dược, trường Đại học Võ Trường Toản, hiện là giảng viên cho dược sĩ tại Nhà thuốc Long Châu), nếu lạm dụng uống nhiều hơn 2 ly nước ép dưa hấu mỗi ngày sẽ gây ra những ảnh hưởng sức khoẻ.

Uống quá nhiều nước ép dưa hấu không tốt cho sức khoẻ (Ảnh: Pixabay)

- Dễ tụt huyết áp: Dưa hấu chứa nhiều nước và có tính hàn nên nếu uống quá nhiều nước ép dễ khiến lượng đường trong máu tụt xuống mức thấp, gây ảnh hưởng tới việc sản xuất insulin, nguy hiểm cho sức khoẻ, nhất là với người có tiền sử huyết áp thấp.

- Gây ảnh hưởng tới thận: Nước ép dưa hấu rất tốt cho hệ bài tiết nếu uống đủ lượng và uống đúng cách. Ngược lại nếu uống quá nhiều khiến thận phải làm việc liên tục gây rối loạn và giảm chức năng của thận

- Gây rối loạn nhịp tim: Trong nước ép dưa hấu có hàm lượng kali khá cao nên nếu để cơ thể hấp thụ quá nhiều kali khiến nhịp tim bị rối loạn và gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của tim

- Gây rối loạn hệ tiêu hoá: Lượng nước trong dưa hấu quá nhiều làm loãng dịch dạ dày, từ đó gây ảnh hưởng đến chức năng tiêu hoá và gây ra các triệu chứng khó tiêu, chướng bụng.

Với những tác hại kể trên, có thể thấy nước ép dưa hấu cũng để lại nhiều tác hại với sức khoẻ nếu như uống quá nhiều, thiếu khoa học. Để nước ép dưa hấu phát huy tốt những lợi ích vốn có của nó, mỗi lần bạn chỉ nên giới hạn 300g dưa hấu mỗi lần ăn hoặc ép nước. Đồng thời, bạn nên ăn hay uống nước ép dưa hấu từ lượng nhỏ và giãn thời gian ra, không ăn/uống liên tục quá nhiều dưa hấu trong một khoảng thời gian ngắn.