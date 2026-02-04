Sương mù dày đặc, tạm cấm một số đoạn cao tốc qua Thanh Hóa - Ninh Bình

Sáng 4/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát đi thông báo trên tuyến cao tốc Bắc - Nam các đoạn từ Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (thuộc địa phận 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa) xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sương mù dày đặc trên cao tốc đoạn qua Thanh Hóa - Ninh Bình

Vì thế, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông, Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã tạm thời tổ chức cấm đường và phân luồng giao thông tại một số đoạn trên tuyến.

Theo đó, ở chiều phương tiện lưu thông từ Hà Nội vào Thanh Hóa, lực lượng chức năng cấm lưu thông từ Km 276 đến Km 287; ở chiều từ Thanh Hóa đi Hà Nội, cấm từ Km 296 đến nút giao Giao Niêu.

Lực lượng chức năng đề nghị người tham gia giao thông chủ động theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm hướng dẫn của cảnh sát giao thông và lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp để bảo đảm an toàn.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo trong điều kiện thời tiết có sương mù dày, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế di chuyển qua các khu vực có tầm nhìn hạn chế nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông.