Các toà nhà cao tầng ở TP.HCM chìm trong sương mù

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết TP.HCM hôm nay 27/10, sáng sớm trời có sương mù nhẹ, còn về trưa chiều sương tan dần khi có nắng lên. "Nguyên nhân xuất hiện sương mù là do hình thành vùng hội tụ ngay khu vực Nam Bộ, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ có giảm. Đây là điều kiện thuận lợi hình thành mây, nên trời nhiều mây, mưa đêm, đầu giờ sáng không có nắng hoặc nắng yếu, mây tầng thấp phát triển, nên cảm giác mờ mịt như sương mù", đại diện Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ lý giải.