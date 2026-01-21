Đại biểu thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Trang chủ
Sáng 21/1/2026, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội trường Đại hội Đảng XIV.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc”.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại phiên thảo luận về các văn kiện Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1.
Đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.
