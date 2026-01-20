Lãnh đạo chủ chốt đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, phong cách, lề lối làm việc

(VTC News) -

Nội dung trên được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề cập khi trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng, sáng 20/1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, nhiệm kỳ khóa XIII diễn ra trong bối cảnh khu vực, thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, bất ổn, khó lường. Nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, đoàn kết thống nhất, giữ vững, bám sát quan điểm đường lối, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Lần đầu tiên 100% bí thư, chủ tịch tỉnh thành không phải người địa phương

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn.

Điển hình là cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ bản hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với đổi mới tư duy quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển phục vụ Nhân dân.

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục đẩy mạnh.

"Lần đầu tiên đã hoàn thành việc bố trí 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương. Đã kịp thời rà soát, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; nhiều vụ việc khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài được dư luận quan tâm đã được kiểm tra, xử lý dứt điểm", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Nhiều vụ việc khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài được dư luận quan tâm, cũng đã được kiểm tra, xử lý dứt điểm, những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời.

Cùng với đó, Bộ Chính trị đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết thống nhất, nghiêm túc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; bản lĩnh, kiên định vững vàng trước những vấn đề lớn, phức tạp, hệ trọng, cấp bách, nhạy cảm chưa có tiền lệ.

Đặc biệt, theo Thường trực Ban Bí thư, các vấn đề còn ý kiến khác nhau đều được thảo luận dân chủ, thẳng thắn, thận trọng, kỹ lưỡng khi quyết định.

Theo Thường trực Ban Bí thư, hầu hết các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; nghiêm túc "tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đặc biệt, Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng; gương mẫu quy tụ, tạo động lực, niềm tin và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc.

"Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, phong cách, lề lối làm việc kịp thời hơn, khoa học hơn, sâu sát hơn, hành động quyết liệt hơn; coi trọng hiệu quả, tăng cường trách nhiệm đi đôi với đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát", Thường trực Ban Bí thư phát biểu.

Sự đổi mới mạnh mẽ và nỗ lực cao độ của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhất là trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, theo Thường trực Ban Bí thư, đã lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong Đảng và trong toàn hệ thống chính trị.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Có cả cán bộ cấp cao, chủ chốt thiếu tu dưỡng rèn luyện

Bên cạnh những kết quả đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Thường trực Ban Bí thư cũng nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm.

Như, việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng có lúc, có nơi, có việc chưa quyết liệt, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ; nhiều yếu kém bất cập tồn tại từ trước chưa được xử lý kịp thời, triệt để, gây hệ lụy kéo dài.

Trong khi đó, hệ thống thể chế có mặt chưa đồng bộ, còn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, tốc độ tăng năng suất lao động thấp hơn mục tiêu Đại hội XIII đề ra.

Thường trực Ban Bí thư cũng báo cáo thực tế năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, chưa thực sự ngang tầm với nhiệm vụ; còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo và chưa phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân.

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, một số Ủy viên Trung ương, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, thiếu tu dưỡng rèn luyện, thiếu vững vàng, kiên định, thiếu gương mẫu trong công tác và cuộc sống; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong Đảng, trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín, sức chiến đấu của Đảng.

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Chỉnh đốn để Đảng ta thực sự "là đạo đức, là văn minh"

Về phương hướng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng kế thừa, phát huy các bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự "là đạo đức, là văn minh".

Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trước hết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ưu tiên đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước; khẩn trương nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Song song là lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng.

"Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục những điểm nghẽn, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

"Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu", Thường trực Ban Bí thư báo cáo Đại hội.