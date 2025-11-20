Sức khỏe bé gái bị bà nội và 2 người thân bạo hành giờ ra sao?

(VTC News) -

Sáng 20/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bác sĩ Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, đơn vị tiếp nhận bệnh nhi P.A. (SN 2012) vào sáng 17/11. Bé gái bị bà nội cùng hai người đàn ông đánh đập tàn nhẫn vì nghi ngờ trộm tiền.

Khi nhập viện, cháu có nhiều vết bầm tím ở lưng, tay, chân; một số vùng sưng nề, tổn thương phần mềm và tâm lý bị hoảng loạn.

"Sau khi điều trị tại bệnh viện, tinh thần của cháu đã tốt hơn, các vết thương trên cơ thể đang dần lành lại, sức khoẻ tiến triển tích cực. Cháu có thể xuất viện vào đầu tuần tới”, bác sĩ Dung cho biết.

Sức khỏe và tinh thần của cháu P.A dần ổn định sau khi điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Công an phường Linh Sơn nhận đơn trình báo từ chị T.Q.T. (trú phường Linh Sơn, mẹ cháu P.A) về việc cháu bé bị chính những người thân trong gia đình đánh đập dã man.

Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy, cháu P.A sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng).

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, khoảng 22h ngày 16/11, khi P.A đi chơi về, bà Hằng và ông Trung giữ lại tra hỏi rồi túm tóc, lôi kéo và đánh đập cháu. Hai người này còn sử dụng nhiều vật dụng như gậy gỗ, chảo, chổi lau nhà, thậm chí phần sống dao… để đánh vào nhiều vị trí trên người cháu.

Bị đánh đau, P.A buộc phải nhận mình lấy trộm tiền để họ dừng tay. Bà Hằng nói với chồng thứ 2 là ông Nguyễn Ngọc Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay yêu cầu trả lại tiền cho bà nội.

Theo cơ quan công an, vì P.A. không lấy tiền nên không trả lời được số tiền đó giấu ở đâu. Lúc này, ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ hành hung, ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm.

Sáng hôm sau, lợi dụng lúc 3 người sơ hở, P.A vùng chạy thoát và được người dân đưa đi cấp cứu.

Cháu P.A nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Ngày 19/11, lãnh đạo UBND phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cháu P.A.

Tại đây, lãnh đạo phường đề nghị Công an phường khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tư vấn, hướng dẫn gia đình sắp xếp để bé gái tạm thời chuyển đến nơi ở an toàn, tránh nguy cơ tiếp tục bị xâm hại và bảo đảm ổn định tâm lý trong thời gian điều tra.