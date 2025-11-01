Khởi tố vụ án, bắt giam mẹ ruột và người tình đánh đập bé gái 9 tuổi ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 1/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, và bắt tạm giam Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ con. Cơ quan này cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Huy (19 tuổi, người tình của Như) về hành vi "Hành hạ người khác".

Hiện sức khoẻ của bé T. đã ổn định.

Như là mẹ ruột của bé Phạm Thị M.T. (9 tuổi) - người bị Như cùng người tình bạo hành dã man.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 17 phê chuẩn.

Hiện sức khỏe của bé gái Phạm Thị M.T. đã ổn định và được xuất viện. Chính quyền phường Tân Uyên, TP.HCM tạm thời đưa bé T. vào Trung tâm bảo trợ do không có người thân chăm sóc.

Trước đó, ngày 21/10, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo bé T. bị bạo hành tại phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên.

Bé T. sau đó được công an phường đưa đến bệnh viện với tình trạng đa chấn thương.

Bước đầu, Phạm Thị Bé Như và Ngô Văn Huy khai nhận, đã thường xuyên đánh đập bé T. vì cho rằng bé không nghe lời. Dã man hơn, Huy từng nấu nước sôi cho vào chén rồi ép bé T. nhúng lưỡi vào khiến lưỡi bé bị bỏng.