Bé gái bị người nhà đánh đập, tra tấn dã man vì nghi trộm tiền

(VTC News) -

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn đang làm rõ vụ việc bé gái 13 tuổi bị người nhà bạo hành dã man, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiều vùng cơ thể bầm tím.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và bài viết phản ánh việc cháu P.A (SN 2012) bị người thân trong gia đình đánh đập. Tiếp nhận trình báo của chị T.Q.T (SN 1993, mẹ cháu bé), Công an phường đã vào cuộc điều tra.

Cháu P.A nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, cháu P.A sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng).

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, khoảng 22h ngày 16/11, khi P.A đi chơi về, bà Hằng và ông Trung giữ lại tra hỏi rồi túm tóc, lôi kéo và đánh đập cháu. Hai người này còn sử dụng nhiều vật dụng như gậy gỗ, chảo, chổi lau nhà, thậm chí phần sống dao… để đánh vào nhiều vị trí trên người cháu.

Bị đánh đau, P.A buộc phải nhận mình lấy trộm tiền để họ dừng tay. Sau đó, ông Thành vặn tay bé gái yêu cầu trả lại tiền cho bà nội. Tuy nhiên do bản thân không lấy trộm tiền nên cháu không trả lời được.

Công an làm việc với bà Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Sau đó, ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ hành hung, ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm.

Lợi dụng sơ hở, P.A vùng chạy thoát và được người dân đưa đi cấp cứu. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu bị bầm tím ở nhiều vùng cơ thể.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.