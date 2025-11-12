Sức khoẻ 14 công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại công ty ở Huế ra sao?

(VTC News) -

Sở Y tế TP Huế cho biết, tình hình sức khỏe 14 công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Joint Well Việt Nam (Khu Công nghiệp Tứ Hạ, phường Hương Trà, TP Huế) nghi do ngộ độc thực phẩm hiện ổn định, không có trường hợp nguy kịch.

Trước đó, từ 13-15h ngày 11/11 Trung tâm Y tế Hương Trà (TP Huế) tiếp nhận 13 bệnh nhân nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, có một bệnh nhân khác nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (phường Phong Thái, TP Huế) cũng với những triệu chứng tương tự. Tất cả số bệnh nhân này có điểm chung là phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Joint Well Việt Nam.

Sức khoẻ 14 công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Joint Well Việt Nam hiện ổn định. (Ảnh: T.H)

Các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Trà có 11 người sức khỏe ổn định, 2 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi. Riêng bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế có dấu hiệu sức khỏe cải thiện và được chăm sóc tại Khoa Nội tiết - Thần kinh - Hô hấp.

Đoàn công tác của Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Trà, UBND phường Hương Trà làm việc tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Joint Well Việt Nam để kiểm tra nguồn thực phẩm và các quy trình liên quan.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế Hương Trà đang tiếp tục theo dõi, điều trị bệnh nhân, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu lưu thực phẩm để gửi xét nghiệm theo quy định.

Hôm qua (11/11), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (cũ).

Theo báo cáo ban đầu, một số công nhân của công ty trên địa bàn phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, mệt mỏi, nổi ban đỏ và ngứa vùng mặt.

Chính quyền phường Đông Hưng Thuận cho biết đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các đơn vị liên quan để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo rà soát, công ty nơi xảy ra vụ việc có hơn 1.100 lao động, hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp được ký với một đơn vị ở Hà Nội. Bếp ăn được tổ chức ngay trong doanh nghiệp, cơ sở cung cấp có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bếp ăn phục vụ khoảng 410 suất ăn, sau bữa trưa 50 người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc như buồn nôn, đau bụng, nổi ban đỏ, ngứa mặt.