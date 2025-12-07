Lamborghini Temerario trở nên 'dữ' hơn nhờ gói nâng cấp ngoại thất mới

(VTC News) -

Một số người hâm mộ Lamborghini cho rằng mẫu xe Temerario có thiết kế hơi cứng nhắc, đặc biệt khi so sánh với chiếc Revuelto sang trọng hơn.

Để đáp ứng nhu cầu của những ai muốn tăng cường sức mạnh và vẻ ngoài ấn tượng cho chiếc xe, công ty 1016 Industries có trụ sở tại Florida đã giới thiệu bộ bodykit mới, mang đến cho Temerario một diện mạo đầy ấn tượng, đủ để nhận được huy hiệu STO - đủ dữ dằn, thể thao và đậm chất xe đua.

Bộ sản phẩm này bao gồm bộ chia hai tầng được bao quanh bởi cánh chia gió, cùng với các lỗ thông hơi được khắc trên nắp ca-pô và chắn bùn trước.

1016 Industries cũng đã thiết kế lại các cửa hút gió phía trước và bên hông, với các lỗ mở bên hông được tạo hình mũi tên kéo dài về phía vòm bánh sau. Điểm nhấn nổi bật của bộ kit chính là cặp chắn bùn rộng, tạo nên vẻ ngoài đậm chất xe đua cho siêu xe của Lamborghini.

Bên cạnh đó, bộ vành hợp kim mới được thiết kế theo phong cách khí động học cũng góp phần hoàn thiện diện mạo mới cho xe.

Phần đuôi xe được thiết kế lại với cánh gió sau cố định, gợi nhớ đến Gallardo Superleggera, cùng với hai hốc gió trên nắp động cơ. Bộ khuếch tán mạnh mẽ hơn và ốp cản bổ sung lấy cảm hứng từ Huracan Tecnica cũng là những điểm nhấn đáng chú ý.

Theo 1016 Industries, bộ bodykit có sẵn với "mọi biến thể vật liệu và khả năng cấu hình vô hạn", bao gồm các tùy chọn bằng FRP, sợi carbon hoặc carbon rèn, cùng nhiều lựa chọn về màu sắc và lớp hoàn thiện.

Tuy nhiên, gói nâng cấp này không bao gồm bất kỳ cải tiến hiệu suất nào, mặc dù Temerario đã đạt công suất 907 mã lực (677 kW / 920 PS) ở bản tiêu chuẩn, nhờ vào hệ thống hybrid cắm sạc kết hợp động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép với ba động cơ điện.

Ngoài ra, Lamborghini được cho là đang phát triển một phiên bản Temerario mạnh mẽ hơn với công suất vượt mốc 1.000 mã lực, kế thừa dòng máu của các phiên bản Superleggera, Performante, STO và Tecnica. Cũng có tin đồn về một phiên bản không chạy điện và một phiên bản mạnh mẽ theo phong cách Sterrato trong tương lai.

Bộ kit của 1016 Industries dành cho Lamborghini Temerario dự kiến sẽ được bán ra vào tháng 2/2026. Mặc dù giá cả vẫn chưa được công bố, nhưng với việc một bộ kit carbon rèn tương tự dành cho Revuelto có giá lên tới 135.000 USD (khoảng 3,55 tỷ đồng), có thể chắc chắn rằng đây sẽ không phải là một bản nâng cấp giá rẻ.