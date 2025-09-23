Sữa chứa HMO và FOS có tác dụng gì?

(VTC News) -

Ngày 22/9, Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng vừa công bố tái thiết kế bao bì theo hướng hiện đại hơn, truyền tải đầy đủ giá trị sản phẩm chuyên biệt và khoa học.

Sản phẩm giữ lại các chi tiết nhận diện đã làm nên dấu ấn trong tâm trí người dùng như: màu đỏ đặc trưng gắn với cái tên gọi thân thuộc mà người tiêu dùng thường gọi“Nutifood GrowPLUS+ Đỏ”; logo NNRIS, logo thương hiệu Nutifood và logo sản phẩm GrowPLUS+ được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng là sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái giải pháp dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam của Nutifood. Sản phẩm ra mắt từ năm 2012, hiện được nhiều người sử dụng suốt hơn một thập kỷ qua.

Điểm nổi bật của Nutifood là gia tăng hàm lượng gấp 4 lần dưỡng chất HMO và 30% chất xơ hòa tan FOS.

HMO có nhiều trong sữa mẹ và FOS có nguồn gốc thực vật, đều là nguồn “thức ăn” nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Tạp chí khoa học MDPI tổng hợp 26 nghiên cứu lâm sàng cho thấy, HMO thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe và chỉ số miễn dịch ở trẻ. Trong khi đó, FOS tạo hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng - theo 8 nghiên cứu và giảm táo bón - theo 17 nghiên cứu tổng hợp trên MDPI.

Bên cạnh bộ đôi dưỡng chất vàng HMO và FOS, Nutifood GrowPLUS+ cho trẻ Suy Dinh Dưỡng còn bổ sung dưỡng chất thiết yếu: MCT (Medium Chain Triglycerides) - chất béo chuỗi trung bình dễ tiêu hóa, Lysin - axit amin thiết yếu kích thích ăn ngon và tổng hợp protein, Kẽm - vi chất thúc đẩy tăng trưởng mô, Canxi nano - khoáng chất phát triển xương…

Nutifood trải qua 25 năm phát triển, đã xây dựng chuỗi giá trị dinh dưỡng bền vững từ vùng nguyên liệu, trang trại chăn nuôi đến 2 trung tâm nghiên cứu, 4 nhà máy sản xuất tại Việt Nam, Thụy Điển và Singapore, hệ thống phân phối rộng lớn khắp toàn quốc. Cùng với đó là danh mục sản phẩm bao gồm: Nutifood GrowPLUS+ cho trẻ 0-6 tuổi, Nutifood NuVi cho trẻ 3-12 tuổi, Nutifood Värna cho người trưởng thành, Nutifood NutiMilk cho cả gia đình…