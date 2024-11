Tầm quan trọng của lợi khuẩn trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Để giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về những lợi ích của lợi khuẩn và có thể lựa chọn các giải pháp phù hợp cho trẻ, chúng tôi có cuộc trao đổi với PGS. TS Nguyễn Thị Diệu Thuý - Chủ nhiệm bộ môn Nhi - Đại học Y Hà Nội.

Vai trò của lợi khuẩn đối với hệ miễn dịch

- Thưa Phó giáo sư, có rất nhiều nghiên cứu mới liên quan đến trục não - ruột và vai trò của lợi khuẩn trong việc phát triển hệ miễn dịch của trẻ. Giáo sư có thể chia sẻ thêm về những khám phá này không?

Hệ tiêu hóa và miễn dịch có mối liên kết chặt chẽ, đặc biệt qua "trục não - ruột". Đường ruột không chỉ đóng vai trò tiêu hóa mà còn là cơ quan miễn dịch lớn nhất của cơ thể, chứa đến 70-80% các tế bào miễn dịch. Hệ vi sinh đường ruột hoạt động như những "người giám sát" quan trọng, giúp hỗ trợ miễn dịch, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống thần kinh Trung ương – nơi kiểm soát các chức năng não bộ.

Nghiên cứu cho thấy, lợi khuẩn như Bifidobacterium BB12 giúp bảo vệ ruột, tăng cytokine chống viêm, giảm nguy cơ viêm nhiễm, dị ứng, đồng thời tăng đề kháng và hỗ trợ phát triển lâu dài. Vì vậy, bổ sung lợi khuẩn không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn tăng cường miễn dịch, giúp trẻ khỏe mạnh và ổn định tinh thần nhờ hệ trục não - ruột.

- Vậy Phó giáo sư có thể chia sẻ chi tiết hơn về vai trò của lợi khuẩn Bifidobacterium BB12 trong phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa ở trẻ nhỏ?

Bifidobacterium BB12 được chứng minh lâm sàng giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa. BB12 không chỉ cạnh tranh với vi khuẩn gây hại mà còn kích thích sản xuất kháng thể IgA, bảo vệ niêm mạc ruột và hô hấp.

Do đó, bổ sung BB12 hàng ngày giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, điều chỉnh phản ứng miễn dịch, ngăn ngừa các phản ứng quá mức và giảm nguy cơ dị ứng, bệnh tự miễn ở trẻ nhỏ.

- Vậy thưa bác sĩ, có quan điểm cho rằng, có thể sử dụng lợi khuẩn như một giải pháp bổ sung hoặc thay thế sau khi trẻ sử dụng kháng sinh. Bác sĩ đánh giá thế nào về điều này?

Kháng sinh thường là lựa chọn bắt buộc trong nhiều trường hợp, nhưng sử dụng kháng sinh dễ gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến tiêu chảy, táo bón và suy giảm miễn dịch.

Lợi khuẩn, đặc biệt là các chủng như Bifidobacterium BB12 đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi hệ vi sinh, kích thích sự phát triển vi khuẩn có lợi, rút ngắn thời gian phục hồi sau khi dùng kháng sinh, đồng thời bảo vệ trẻ khỏi các tác động tiêu cực lâu dài.

- PGS.TS có thể chia sẻ những tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn sản phẩm lợi khuẩn an toàn và hiệu quả cho trẻ nhỏ không?

Khi lựa chọn một sản phẩm lợi khuẩn cho trẻ, cha mẹ cần ưu tiên các sản phẩm có bằng chứng lâm sàng về hiệu quả và an toàn. Thay vì chọn men nhiều hay một chủng, nên lựa chọn men vi sinh đạt các tiêu chuẩn mà các tổ chức uy tín trên thế giới đưa ra như tiêu chuẩn 5S để đánh giá 1 "Good Probiotics" của tổ chức y tế Thế giới - WHO & FAO:

(1) Probiotics cần được định danh đến cấp chủng.

(2) Probiotics phải còn sống cho đến khi vào đến ruột.

(3) Đủ liều lượng Probiotics khi đưa vào cơ thể mới đem lại hiệu quả.

(4) Được chứng nhận an toàn trên người bởi các tổ chức uy tín trên thế giới.

(5) Đầy đủ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lâm sàng chứng minh lợi ích mang lại.

