Su Yiming vô địch trượt ván trên tuyết tại Thế vận hội Mùa đông 2026

(VTC News) -

Với bài thi đầu tiên đạt điểm số cách biệt, Su Yiming mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Trung Quốc tại môn trượt ván tuyết tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Huy chương Bạc thuộc về Taiga Hasegawa của Nhật Bản, trong khi Jake Canter của đội tuyển Mỹ giành Huy chương Đồng.

Su Yiming từng giành Huy chương Bạc tại Thế vận hội Mùa đông tại Bắc Kinh năm 2022. Lần này, Su Yiming bước vào lượt thi đầu tiên trong tổng số 3 lượt với những cú nhảy ấn tượng và tiếp đất hoàn hảo.

Su Yiming hạnh phúc trên bục nhận giải.

Khoảnh khắc nhận ra mình đã chạm tay vào ngôi vương, vận động viên người Trung Quốc hò reo phấn khích và vỗ tay không ngớt. Su Yiming không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhận lời chúc tụng từ huấn luyện viên và các đối thủ.

Khi được hỏi về kế hoạch mừng "cú ăn ba" gồm huy chương vàng, sinh nhật và Tết Nguyên đán, Su rạng rỡ chia sẻ rằng việc có gia đình và bạn bè ở bên là điều tuyệt vời nhất.

Cuộc đua tại nội dung slopestyle vốn đã bị trì hoãn một ngày do bão tuyết buộc ban tổ chức phải thay đổi lịch thi đấu. Trước đó, Su Yiming đã giành Huy chương Đồng ở nội dung Big Air vào tuần trước, nơi anh từng là nhà đương kim vô địch.

Vận động viên 22 tuổi thừa nhận bản thân đã phải đối mặt với "áp lực kinh khủng" khi bảo vệ ngôi vương, cũng như kỳ vọng đè nặng phải mang về tấm Huy chương Vàng cho đất nước. Anh chia sẻ rằng mình gần như quên mất cảm giác chiến thắng từ 4 năm trước.

Trong môn trượt ván tuyết dốc chướng ngại vật, các vận động viên phải vượt qua các đường ray và chướng ngại. Đồng thời, họ thực hiện các động tác nhào lộn trên không để chinh phục ban giám khảo bằng độ khó và sự sáng tạo. Điểm số cao nhất trong ba lượt thi đấu sẽ quyết định người thắng cuộc.

Ở một diễn biến khác, huyền thoại Mark McMorris, người từng sở hữu ba Huy chương Đồng Olympic chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 sau khi gặp sự cố ngã trong hai lượt thi. Ở tuổi 32, vận động viên kỳ cựu người Canada này bị chấn động não ngay đầu kỳ Thế vận hội thứ tư của mình và buộc phải bỏ lỡ nội dung Big Air trước đó.