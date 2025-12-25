Sự thật võ sĩ Indonesia lỡ chỉ trích SEA Games, bị ép xoá bài mới được nhận giải

(VTC News) -

Theo tờ Bola, để nhận được huy chương đồng ở hạng cân 50kg, võ sĩ kickboxing Indonesia Andi Mesyara Jerni Maswara đã phải xóa video chỉ trích SEA Games 33 và công khai xin lỗi ban tổ chức. Vụ việc này gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, buộc lãnh đạo thể thao xứ vạn đảo phải chính thức lên tiếng xác nhận và giải thích.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 24/12 ở Jakarta, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Indonesia (NOC) Raja Sapta Oktohari cho biết Maswara từng đăng video bày tỏ sự bức xúc với công tác tổ chức và chấm điểm môn kickboxing tại SEA Games 33. Nội dung mà cô đăng tải bị đánh giá là vi phạm quy định sử dụng mạng xã hội của Liên đoàn Kickboxing Indonesia. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận huy chương của nữ võ sĩ hạng cân 50 kg.

Ông Raja thừa nhận vận động viên này đã được đề nghị gỡ bỏ video đã đăng tải. Tuy nhiên, ông khẳng định đây không phải hành vi hăm dọa hay gây sức ép VĐV như nhiều cổ động viên nhắc đến, mà là biện pháp nhằm tránh nguy cơ kỷ luật dẫn đến việc VĐV không được trao huy chương.

Võ sĩ kickboxing Andi Mesyara Jerni Maswara cùng tấm HCĐ. (Nguồn: Instagram)

"Không có nhiều liên đoàn thể thao quốc tế đưa ra quy định cụ thể về mạng xã hội, nhưng kickboxing lại có quy định đó", ông Raja giải thích.

Trước tình hình căng thẳng, NOC Indonesia đã đứng ra can thiệp. Ông Krisna Bayu, thành viên Ban chấp hành NOC, là người trực tiếp trao đổi với vận động viên và ban tổ chức SEA Games 33 để tìm giải pháp dung hòa, vừa bảo vệ quyền lợi cho Maswara, vừa đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sau quá trình làm việc, Maswara chấp nhận gỡ bỏ video gây tranh cãi và đăng tải lời xin lỗi công khai gửi tới Ban tổ chức SEA Games cũng như Liên đoàn Kickboxing châu Á. Ngay sau đó, cô được xác nhận trao huy chương đồng ở hạng cân 50 kg nữ.

"Trước lễ trao huy chương, Ủy ban Olympic quốc gia đã chặn tôi lại và yêu cầu gỡ bỏ video mà tôi đã lan truyền trên mạng. Họ nói video đó có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Liên đoàn Kickboxing châu Á", Maswara cho biết.

Chủ tịch NOC Indonesia nhấn mạnh rằng nếu không có sự can thiệp kịp thời, Maswara thậm chí có thể đã không được trao huy chương. “Không hề có sự đe dọa nào. Huy chương được trao là nhờ nỗ lực giải quyết và ngoại giao của chúng tôi”, ông Raja khẳng định.

Theo tờ Bola, vụ việc của Andi Mesyara Jerni Maswara diễn ra khoảng một tuần trước khi SEA Games 33 khép lại, nhưng chỉ được công bố rộng rãi sau khi đại hội kết thúc nhằm tránh gây thêm căng thẳng.