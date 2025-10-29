Sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam: Lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan đến VFF xin lỗi

(VTC News) -

Đúng theo kế hoạch, chiều nay 29/10, phái đoàn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tại Hà Nội. Đại diện của LĐBĐ Thái Lan xin lỗi về sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm chia bảng giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú tiếp đón phái đoàn Thái Lan tại trụ sở VFF. Buổi làm việc diễn ra trong khoảng 1 giờ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn nói chuyện thêm với đại diện Thái Lan sau cuộc gặp.

Sự cố khiến LĐBĐ Thái Lan phải cử phái đoàn sang Việt Nam xin lỗi xảy ra chiều qua (28/10) trong sự kiện được tổ chức ở Nonthaburi (Thái Lan). Trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, mảnh giấy ghi tên Vietnam (chỉ đội tuyển futsal U19 Việt Nam) đính kèm 2 lá cờ Trung Quốc.

Ngay lập tức, LĐBĐ Việt Nam gửi văn bản tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng như Liên đoàn Bóng đá Thái Lan để phản đối, yêu cầu làm rõ vụ việc. VFF nhận định đây là sự cố nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam, tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) gửi thư xin lỗi đến VFF. Bà khẳng định sự cố này không phản ánh sự tôn trọng và trân quý của FAT dành cho các liên đoàn và biểu tượng quốc gia khác.

"Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra”, Madam Pang bày tỏ.

Madam Pang khẳng định LĐBĐ Thái Lan đã lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.

Trong thông cáo báo chí sau đó, LĐBĐ Thái Lan cho biết: "Chúng tôi nhận thức đầy đủ và tôn trọng sâu sắc mọi liên đoàn thành viên ở mọi cấp độ, cũng như tầm quan trọng của cờ quốc gia như biểu tượng nhận dạng quốc gia. Do đó, chúng tôi vô cùng tiếc nuối về sai sót này".

Cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan tuyên bố thiết lập ủy ban điều tra sự thật để xác minh và xử lý những người chịu trách nhiệm. Kết quả ban đầu cho thấy lỗi xuất phát từ đơn vị tổ chức sự kiện.