LĐBĐ Thái Lan cử lãnh đạo cấp cao sang xin lỗi, mong nhân dân Việt Nam tha thứ

(VTC News) -

Tối 28/10, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đăng thư xin lỗi gửi tới nhân dân Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vì sự cố nhầm quốc kỳ. Cơ quan này thừa nhận sai sót và cho biết sẽ cử ngay phái đoàn do phó chủ tịch dẫn đầu sang Việt Nam ngay hôm nay 29/10 để trực tiếp xin lỗi VFF.

Chiều 28/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đơn vị gửi văn bản tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng như Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm Giải vô địch futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, diễn ra chiều 28/10 tại Nonthaburi, Thái Lan.

Trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, lá thăm mang tên Việt Nam lại được đính kèm 2 lá cờ Trung Quốc. Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự tức giận bằng nhiều bình luận trên mạng xã hội. Đây là sai sót nghiêm trọng của ban tổ chức nước chủ nhà.

Ban tổ chức lễ bốc thăm giải Futsal U19 Đông Nam Á dùng sai quốc kỳ Việt Nam.

“Ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phụ trách Futsal và bóng đá bãi biển, gửi lời xin lỗi chân thành tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nhân dân Việt Nam sau sự cố đáng tiếc khi cờ quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) bị hiển thị nhầm thay cho cờ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025 diễn ra hôm nay. Giải đấu dự kiến được tổ chức tại SVĐ Tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, vào tháng 12/2025.

LĐBĐ Thái Lan nhận thức đầy đủ và tôn trọng sâu sắc mọi liên đoàn thành viên ở mọi cấp độ, cũng như tầm quan trọng của cờ quốc gia như biểu tượng nhận dạng quốc gia. Do đó, chúng tôi vô cùng tiếc nuối về sai sót này. Ngay sau khi sự việc xảy ra, LĐBĐ Thái Lan đã thiết lập ủy ban điều tra sự thật để xác minh và xử lý những người chịu trách nhiệm. Kết quả ban đầu cho thấy lỗi xuất phát từ đơn vị tổ chức sự kiện”, LĐBĐ Thái Lan thông tin.

Ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phụ trách Futsal và bóng đá bãi biển, gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

“Bên cạnh đó, bà Nualphan Lamsam, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, đã gửi thư chính thức xin lỗi tới cả VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Bà cũng đã ủy quyền cho ông Adisak Benjasiriwan cùng đoàn liên quan đến trực tiếp Việt Nam vào ngày 29/10/2025 để trao lời xin lỗi của Liên đoàn tới Chủ tịch và Ban lãnh đạo VFF”, LĐBĐ Thái Lan cho biết thêm.

Cuối bài viết, LĐBĐ Thái Lan khẳng định: “LĐBĐ Thái Lan chân thành hy vọng VFF và nhân dân Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho sai sót vô ý của con người, không hề mang ý xúc phạm quốc gia Việt Nam. Sự cố này là bài học quan trọng để LĐBĐ Thái Lan nâng cao sự cẩn trọng và nghiêm túc trong mọi quy trình tổ chức, nhằm duy trì tiêu chuẩn cao nhất khi được AFF trao quyền tổ chức giải đấu”.