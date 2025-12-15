Startup Trung Quốc thách thức robot của Elon Musk

(VTC News) -

Một công ty khởi nghiệp nhỏ tại Trung Quốc mang tên EngineAI Robotics, thành lập năm 2023 với số vốn ban đầu chỉ khoảng 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 142.000 USD), đang gây tiếng vang lớn trong ngành robot hình người. Chỉ trong chưa đầy hai năm, EngineAI đã phát triển mẫu robot T800, được đánh giá là vượt trội so với Optimus của Elon Musk.

Điểm nổi bật của T800 là khả năng thực hiện cú đá vòng tròn mạnh mẽ như Bruce Lee, với lực tác động tương đương một chiếc ô tô nhỏ. Không chỉ mạnh mẽ, T800 còn được trang bị pin thể rắn – công nghệ tiên tiến giúp robot hoạt động liên tục 4–5 giờ mà vẫn duy trì độ linh hoạt gần giống con người.

Robot hình người T800 của EngineAI Robotics có khả năng tung ra những cú đá xoay vòng kiểu Bruce Lee với lực rất mạnh. (Nguồn: Hangout)

Ngoài ra, T800 sở hữu hệ thống khớp linh hoạt với nhiều bậc tự do, cho phép thực hiện các động tác phức tạp mà nhiều mẫu robot hiện nay chưa đạt được. Đây là bước tiến lớn trong việc mô phỏng chuyển động tự nhiên của con người.

Trong khi đó, robot Optimus của Tesla mới chỉ đạt được thành tích chạy vài bước và thậm chí còn ngã khi thử nghiệm đưa chai nước. Điều này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi hoài nghi và có phần chế giễu tham vọng của Elon Musk trong lĩnh vực robot hình người.

Trước khi ra mắt T800, EngineAI từng giới thiệu mẫu robot SA01 như một bước thử nghiệm quan trọng. Hiện tại, công ty đặt mục tiêu đưa T800 vào sản xuất hàng loạt từ năm 2026, hướng đến thị trường robot dịch vụ và công nghiệp. Thành công này được hậu thuẫn bởi nguồn nhân lực kỹ thuật dồi dào tại Trung Quốc cùng chuỗi cung ứng linh hoạt ở khu vực đồng bằng sông Châu Giang, nơi các ý tưởng có thể nhanh chóng được hiện thực hóa thành sản phẩm thực tế.

Sự xuất hiện của EngineAI và T800 cho thấy Trung Quốc đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua phát triển robot hình người. Với chi phí khởi nghiệp thấp nhưng tốc độ đổi mới nhanh, EngineAI đang thách thức tham vọng của Elon Musk và mở ra một kỷ nguyên cạnh tranh mới trong ngành công nghệ robot.