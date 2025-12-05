Sốt không dứt sau cúm A, người đàn ông phát hiện nhiễm nấm nguy hiểm

(VTC News) -

Sau ba ngày đau sưng cổ bàn chân trái vì ngã giàn giáo và được kê thuốc giảm đau – chống viêm, người đàn ông 45 tuổi, Hà Nội bắt đầu sốt, đau cơ, ho đờm và khó thở tăng dần.

Ngày 1/11, anh nhập bệnh viện chuyên khoa phổi trong tình trạng suy hô hấp và được chẩn đoán viêm phổi do cúm A. Dù được điều trị bằng kháng sinh bao phủ, phổi tổn thương ngày một nặng, thận suy giảm, bệnh nhân phải đặt nội khí quản thở máy. Suốt 11 ngày, tình trạng không cải thiện và sốt kéo dài.

Kết quả nuôi cấy phát hiện nấm Aspergillus, anh được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân cúm A.

Bác sĩ Hồng Kỳ, Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết bệnh nhân nhập viện trong trạng thái nguy kịch: an thần, giãn cơ, thở máy, bụng chướng, phù toàn thân, nước tiểu vàng sậm, huyết áp tụt phải dùng vận mạch. Vùng cổ bàn chân vẫn bầm tím; lưng và vùng cụt loét độ 3.

Khi soi phế quản, bác sĩ phát hiện lớp giả mạc dày bám chặt ở nhánh phế quản thùy trên trái, dễ gây chảy máu - dấu hiệu điển hình của nấm Aspergillus xâm lấn.

Anh được chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus trên nền viêm phổi cúm A nặng, kèm suy thận cấp, suy tim và sung huyết. Bệnh nhân phải lọc máu liên tục và dùng thuốc kháng nấm. Tuy nhiên, việc điều trị gặp nhiều khó khăn vì thận suy và bệnh lý tim mạch khiến khả năng đáp ứng thuốc hạn chế.

Sau một ngày, chức năng phổi bắt đầu cải thiện, nhưng đến ngày thứ bảy, bệnh nhân lại sốt 38,8°C do bội nhiễm vi khuẩn, buộc bác sĩ tăng liều vận mạch. Sau 10 ngày hồi sức tích cực, anh thoát sốc, thận hồi phục và tỉnh táo, song vẫn cần điều trị kháng nấm kéo dài ít nhất sáu tuần.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết cúm A có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ đường hô hấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm xâm nhập sâu.

Trong đó, nấm Aspergillus – vốn phổ biến trong môi trường và thường vô hại – có thể trở thành tác nhân gây tổn thương lan rộng, khiến bệnh nhân suy hô hấp rất nhanh, đặc biệt ở người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch hoặc phải thở máy.

Ông nhấn mạnh dấu hiệu cảnh báo gồm sốt dai dẳng, khó thở tăng hoặc hình ảnh phổi xấu đi dù đã dùng kháng sinh. Xét nghiệm chuyên sâu và can thiệp sớm là yếu tố quyết định cứu sống người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo người mắc cúm nếu sau 3–5 ngày vẫn không đỡ, đặc biệt khi khó thở hoặc sốt kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ bội nhiễm. Người có bệnh nền hoặc miễn dịch yếu càng cần cảnh giác và nên tiêm vaccine cúm hằng năm để giảm biến chứng nguy hiểm.