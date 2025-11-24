(VTC News) -

Cúm A là bệnh do virus cúm nhóm A gây ra. Bệnh này dễ dàng lây qua đường hô hấp và có thể bùng phát thành dịch. Khi có các dấu hiệu như sốt cao, ho khan, đau đầu, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, nghẹt mũi hoặc đau họng, người bệnh nên đi test cúm A để xác định chính xác nguyên nhân.

Theo bài viết trên trang Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, việc test cúm A sớm giúp chẩn đoán chính xác chủng virus, từ đó điều trị đúng hướng, không để bệnh diễn biến nặng và tránh lây lan trong cộng đồng.

Các phương pháp test cúm A

Hiện các cơ sở y tế thường có hai phương pháp test cúm A phổ biến nhất:

Test nhanh kháng nguyên cúm A

- Nguyên lý: phát hiện protein đặc trưng của virus cúm A trong dịch đường hô hấp.

- Thời gian cho kết quả: khoảng 10–15 phút.

- Ưu điểm: nhanh, tiện, có thể thực hiện tại phòng khám hoặc bệnh viện, chi phí thấp.

- Nhược điểm: độ chính xác thấp hơn RT-PCR, có thể âm tính giả nếu tải lượng virus thấp.

Bạn có thể test cúm A tại nhà hoặc có thể đến bệnh viện làm xét nghiệm chuyên khoa.

Xét nghiệm RT-PCR (Realtime RT-PCR)

- Nguyên lý: phát hiện vật chất di truyền của virus (RNA) trong mẫu bệnh phẩm, được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán cúm A.

- Thời gian trả kết quả: từ 4–6 giờ, tùy từng cơ sở y tế.

- Ưu điểm: chính xác cao, giúp xác định cụ thể chủng cúm A.

-Nhược điểm: chi phí cao hơn, cần thực hiện trong phòng xét nghiệm chuyên biệt.

Cách test cúm A thế nào?

Quy trình test cúm A được tiến hành rất nhanh, an toàn và không gây đau.

- Bước 1: Khai báo và chuẩn bị: Người bệnh được nhân viên y tế hỏi về triệu chứng, thời điểm khởi phát và yếu tố tiếp xúc. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn tư thế ngồi để lấy dịch đường hô hấp.

- Bước 2: Lấy mẫu bệnh phẩm: Kỹ thuật viên dùng que tăm bông y tế chuyên dụng đưa nhẹ vào mũi hoặc họng (dịch tỵ hầu) để thu mẫu dịch. Cảm giác có thể hơi khó chịu hoặc cay nhẹ một chút nhưng chỉ kéo dài 3–5 giây.

- Bước 3: Thực hiện test : Nếu làm test nhanh, mẫu sẽ được nhỏ vào khay thử để phát hiện kháng nguyên cúm. Nếu làm RT-PCR, mẫu sẽ được gửi đến phòng xét nghiệm chuyên biệt để phân tích bằng máy.

- Bước 4: Trả kết quả : Test nhanh: có kết quả sau 10–15 phút. RT-PCR: kết quả trong 4–6 giờ hoặc trong ngày.

Quy trình test cúm A được thực hiện theo từng bước cụ thể để đảm bảo kết quả chính xác.

Người bệnh nên tránh xịt mũi hoặc dùng thuốc nhỏ mũi trước khi lấy mẫu ít nhất 30 phút để tránh ảnh hưởng đến kết quả.

Test cúm A là phương pháp nhanh, đơn giản nhưng đóng vai trò rất quan trọng giúp xác định bệnh sớm, điều trị đúng và tránh lây lan. Theo bài viết trên trang Bệnh viện Đa khoa Melatec thì người dân nên chủ động đi test cúm A ngay khi có dấu hiệu của cúm, đặc biệt nếu là trẻ nhỏ, người già hoặc phụ nữ mang thai.