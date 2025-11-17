(VTC News) -

Cúm A là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính do virus cúm nhóm A gây ra. Bệnh thường xuất hiện theo mùa, dễ lây lan trong cộng đồng và có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách.

Cúm A khác gì so với cảm lạnh thông thường?

Nhiều người dễ nhầm cúm A với cảm lạnh vì cùng có triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, ho, mệt mỏi. Tuy nhiên, cúm A khởi phát đột ngột, triệu chứng nặng hơn và người bệnh thường sốt cao (trên 38,5°C), đau nhức toàn thân, đau đầu, mệt mỏi kiệt sức.

Virus cúm A có khả năng thay đổi cấu trúc liên tục, tạo chủng mới mỗi năm.

Trong khi đó, cảm lạnh thông thường thường diễn tiến nhẹ và ít gây biến chứng. Trong một bài viết trên trang web Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, virus cúm A có khả năng thay đổi cấu trúc liên tục, tạo ra các chủng mới mỗi năm, khiến hệ miễn dịch khó thích ứng và làm bệnh dễ tái phát, bùng phát thành dịch lớn.

Cúm A có nguy hiểm không?

Cúm A rất nguy hiểm, đặc biệt với những người có sức đề kháng yếu như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh mạn tính (tim mạch, tiểu đường, phổi…). Theo bài viết trên website của Hệ thống tiêm chủng VNVC, cúm A lây lan rất nhanh qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc qua tiếp xúc với đồ vật chứa virus. Chỉ cần chạm tay vào bề mặt nhiễm khuẩn rồi đưa lên mắt, mũi, miệng là có thể bị lây.

Cúm A có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như:

- Viêm phổi, viêm phế quản

- Viêm cơ tim, suy hô hấp cấp

- Nhiễm trùng tai giữa, đặc biệt ở trẻ em

- Làm nặng thêm bệnh nền sẵn có

Những biến chứng này nếu không được phát hiện sớm có thể dẫn tới suy hô hấp hoặc tử vong, nhất là ở người già và trẻ nhỏ.

Cúm A diễn biến phức tạp và thường gây ra những cơn sốt cao liên tục.

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Trong trường hợp không may bị mắc cúm A, bạn cần phải đến các cơ sở y tế khi có các dấu hiệu:

- Sốt cao liên tục trên 39°C không hạ sau 2 ngày

- Khó thở, tức ngực, ho nhiều có đờm vàng hoặc xanh

- Mệt mỏi, chán ăn, đau nhức tăng

-Trẻ nhỏ quấy khóc, bú kém, thở nhanh

Những biểu hiện này cho thấy bệnh có thể đã chuyển biến nặng hoặc có biến chứng cần can thiệp y tế.

Virus cúm A có khả năng thay đổi nhanh, tạo ra nhiều chủng mới vào mùa cúm mỗi năm và từ lâu đã liên quan tới các đợt dịch lớn. Qua những nội dung của bài viết bên trên các bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi cúm A có nguy hiểm hay không.