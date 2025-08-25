Sóng lớn đánh nhiều lồng bè nuôi cá, người dân Quảng Trị lo thiệt hại tiền tỷ

(VTC News) -

Sóng lớn đánh hư hỏng nhiều bè cá của người dân Quảng Trị

Chiều 25/8, ông Cao Thái (trú xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) cho biết, khu vực ngoài khơi Hòn La xuất hiện sóng cao, gió rít liên hồi.

Nhiều bè nuôi cá của gia đình ông bị sóng đánh bật neo, không ít lồng hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Theo ông Thái, trên bè không có người, chỉ quan sát qua camera mới thấy nhiều bè bị sóng đánh trôi dạt.

Mặc dù không nằm trong vùng tâm bão số 5 nhưng sóng lớn đánh nhiều lồng bè nuôi cá ở Quảng Trị hư hỏng.

Tại vùng rìa bão, khu vực sông Roòn (xã Hòa Trạch), gió thổi mạnh từng đợt, trời mưa rải rác. Nhiều hộ nuôi hàu treo dây trên sông Loan, lo lắng trước sóng to, gió lớn và nước sông dâng cao dễ bị ảnh hưởng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, địa phương yêu cầu ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ, di chuyển người dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng trực 24/24.

Chính quyền các xã ven biển cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, theo dõi sát dự báo thời tiết để kịp thời phòng tránh khi bão số 5 vào bờ.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to đến rất to khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập cục bộ. Nhiều nhà dân ở xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị) bị ngập do mưa lớn, đường vào xã Cảnh Dương cũ bị chia cắt.

Tại ngầm Khe Đá (thôn Hạ Lý, xã Hòa Trạch), mực nước dâng cao, chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân cùng du khách. UBND xã Hòa Trạch đã đặt rào chắn, phát tin cảnh báo, tuyệt đối không qua lại khu vực này.

Đồn Biên phòng Cà Roòng cho biết nước ở ngầm đường vào bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch ngập khoảng 30cm, mực nước đang tiếp tục dâng cao, đơn vị đã tiến hành đặt biển cảnh báo.

Đồn Biên phòng Cà Xèng thông tin nước khe suối đang lên, cầu tràn thôn Phú Nhiêu (xã Kim Phú) ngập sâu khoảng 1m, chiều dài khoảng 30m. Đơn vị phối hợp với ban cán sự thôn Phú Nhiêu đặt biển báo nguy hiểm, cấm người dân qua lại.