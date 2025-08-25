Bão số 5 Kajiki giảm 2 cấp ngay trước giờ đổ bộ đất liền miền Trung

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 15h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15km/h và sẽ đổ bộ đất liền khu vực Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh, trọng tâm là tỉnh Nghệ An trong khoảng thời gian từ 16-19h.

Tác động của bão số 5, từ chiều 25/8 đến hết ngày 26/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Trong đó, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 150-350mm, cục bộ trên 500mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 200mm trong 3 giờ.

Bão số 5 đã giảm cấp trước khi đổ bộ đất liền. (Nguồn: NCHMF)

Từ chiều 25-26/8, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông; Đà Nẵng có lúc mưa rào; TP.HCM có mưa, mưa rào và dông, mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Từ chiều 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào mưa to với lượng mưa dao động 100-250mm, trong đó, Trung Lào có nơi trên 500mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Tỉnh Xã/Phường Phú Thọ An Bình, An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Động, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, phường Kỳ Sơn, Pà Cò, Quyết Thắng, Tân Lạc, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Yên Thủy, Yên Trị Quảng Ninh phường Bãi Cháy, phường Cao Xanh, phường Hà Lầm, phường Đông Mai, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Tuần Châu, phường Việt Hưng, Ba Chẽ, đặc khu Vân Đồn, Kỳ Thượng, Lương Minh, phường An Sinh, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Đông Triều, phường Hà An, phường Hiệp Hòa, phường Hoàng Quế, phường Liên Hòa, phường Mạo Khê, phường Mông Dương, phường Phong Cốc, phường Quang Hanh, phường Quảng Yên, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Quảng La, Thống Nhất Thanh Hóa Như Thanh, Xuân Bình; Điền Quang, Đồng Lương, Hóa Quỳ, Linh Sơn, Mậu Lâm, Mường Mìn, Như Xuân, Sơn Điện, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thiết Ống, Thường Xuân, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Thọ, Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thượng Ninh, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng Nghệ An Xuân Lâm, Bích Hào, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Lống, Nghĩa Hưng, Nhôn Mai, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Thông Thụ, Tiền Phong, Vạn An, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bạch Ngọc, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Kim Bảng, Lượng Minh, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Ham, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tri Lễ, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân Hà Tĩnh Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang; Hương Sơn, Kim Hoa, Nghi Xuân, Phúc Trạch; Cẩm Duệ, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Thạch Xuân Quảng Trị Bắc Trạch, Bố Trạch, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Kim Điền, Kim Phú, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Trạch, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Tuyên Sơn, Dân Hóa, Đồng Lê, Minh Hóa, phường Đồng Sơn, Tân Thành, Trường Ninh, Trường Sơn, Tuyên Lâm, Kim Ngân, Lệ Ninh, Thượng Trạch, Trường Phú

Trên biển, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, trong đó, phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Tại ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Nghệ An mực nước biển tiếp tục dâng cao do thuỷ triều lên và nước dâng do bão. Nước dâng do bão cao 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1-1,8m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) 3,4-3,9m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,2m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,7-4,2m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,8-4,2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông, nhất là tại ven biển Nghệ An và Thanh Hóa vào chiều và tối 25/8.

Trên đất liền, Bắc Thanh Hóa gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Nam Thanh Hóa-Bắc Hà Tĩnh gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 14-15. Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.