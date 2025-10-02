Sông Hồng dâng nước lớn, bủa vây khu dân cư ven bờ

Chị Trang, một người dân sống tại bãi giữa sông Hồng, nói: “Ban đầu ai cũng nghĩ nước chỉ dâng đến cửa sổ rồi rút, nhưng cuối cùng lại ngập tới tận mái nhà. Toàn bộ đồ đạc hư hỏng hết, trong khi nhà tôi vừa sửa sang lại sau trận lũ bão Yagi năm ngoái”.