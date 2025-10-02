Bão Bualoi càn quét: 65 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Tối 2/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo về tình hình thiệt hại nghiêm trọng do bão số 10 (Bualoi) kết hợp mưa lũ, sạt lở đất và dông lốc gây ra những ngày qua.

Theo thống kê sơ bộ, thiên tai đã làm 49 người tử vong, 16 người mất tích và 153 người bị thương. Thiệt hại kinh tế tại một số tỉnh là 12.799 tỷ đồng.

Lốc xoáy tại Ninh Bình cuốn phăng nhà cửa, làm 9 người chết, hàng trăm ngôi nhà đổ sập. (Ảnh: Viên Minh)

Hàng trăm nghìn căn nhà đã bị hư hỏng hoặc tốc mái, trong đó có 200 ngôi nhà sập hoàn toàn và gần 169.228 căn hư hỏng, cùng với hơn 64.816 nhà bị ngập nước.

Ngoài ra, bão lũ cũng khiến hơn 79.841 cây xanh gãy đổ và làm ảnh hưởng tới hơn 1.458 điểm trường học, gây gián đoạn sinh hoạt và học tập của học sinh.

Về nông nghiệp, các tỉnh chịu thiệt hại lớn với trên 80.606 ha lúa và hoa màu bị ngập, cùng với hơn 2.132 con gia súc và 496.835 con gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi.

Ngoài ra, gần 16.825 ha thủy sản cũng bị thiệt hại nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân và nguồn cung thực phẩm địa phương. Hạ tầng giao thông và điện lực cũng chịu tổn thất nghiêm trọng.

Nước lũ sông Hồng sáng 30/9 dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân tại Lào Cai (Yên Bái cũ). (Ảnh: Nguyễn Thanh Miền)

Theo báo cáo đến 18h hôm nay (2/10), có 7.584 điểm ách tắc, ngập lụt và sạt lở trên các tuyến đường ở Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Đồng thời, gần 8.515 cột điện bị gãy hoặc đổ, khiến 2,7 triệu khách hàng mất điện, trong đó khoảng 468.531 khách hàng vẫn đang chờ khôi phục.

Về thiệt hại kinh tế, tỉnh Hà Tĩnh chịu nặng nhất với 6.000 tỷ đồng, tiếp theo là Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng.

Nghệ An đổ nát, tan hoang sau một đêm bị bão số 10 quần thảo. (Ảnh: Viên Minh)

Hiện các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả. Đồng thời huy động lực lượng để tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, sửa chữa nhà cửa, khôi phục điện lực và thông tuyến giao thông.

Chính quyền cũng triển khai bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng; nhanh chóng sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế và các tuyến đường bị hư hỏng.