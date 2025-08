Sơn La: Băng dòng nước xiết, cảnh sát đưa cụ già, em nhỏ đến nơi an toàn

Từ đêm 31/7 đến sáng 1/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nhiều địa bàn tỉnh Sơn La ghi nhận mưa vừa đến rất to, có nơi mưa đặc biệt lớn. Lượng mưa đo được tại một số xã như Sam Kha, Púng Bánh, Mường Lèo… dao động từ 65 đến trên 130mm. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Mã lên nhanh, vượt mức báo động cấp 3, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc tuyến sông.