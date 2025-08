Mưa lũ dâng nhanh, hàng trăm hộ dân ở Sơn La và Điện Biên phải sơ tán khẩn cấp

(VTC News) -

Từ đêm 31/7 đến sáng 1/8, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở vùng núi phía Bắc như Điện Biên, Sơn La,… ghi nhận lượng mưa vượt mức báo động, gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng.

Trong đó, xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên) và các xã ven sông Mã (Sơn La) buộc phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.

Tại xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên, nước từ thượng nguồn dâng lên rất nhanh ngay trong đêm, nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa và cuốn trôi tài sản của người dân.

Chính quyền xã đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để hỗ trợ hơn 300 hộ dân sơ tán đến nơi an toàn. Riêng bản Pá Vạt – một trong những khu vực trũng thấp, gần suối đã phải di dời gần như toàn bộ hộ dân, do nguy cơ sạt lở taluy dương và nước dâng không thể kiểm soát.

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. (Ảnh: Đ.X.)

Từ rạng sáng 1/8 đến chiều cùng ngày, khu vực tỉnh Sơn La ghi nhận mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại nhiều điểm vượt 100mm như xã Sam Kha (134,4mm), Púng Bánh (97mm), Mường Lạn 2 (94,4mm)... Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực tiếp tục có mưa, có nơi trên 50mm.

Mực nước sông Mã đang dâng nhanh, đặc biệt tại trạm thủy văn xã Là (huyện Sông Mã), ghi nhận lúc 14h ngày 1/8 đạt mức 28.370cm, cao hơn báo động 3 tới 220cm và vẫn tiếp tục tăng. Mưa lớn kết hợp dòng nước lũ đã gây ra hàng loạt thiệt hại tại nhiều xã, buộc chính quyền địa phương phải triển khai di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân.

Một số tuyến đường liên xã đã bị chia cắt, lực lượng chức năng phải sử dụng ca-nô để tiếp cận, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Công an, dân quân, lực lượng cứu hộ túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, hỗ trợ từng hộ dân một cách khẩn trương, an toàn nhất.

Nước sông Mã đoạn chảy qua tỉnh Sơn La dâng cao. (Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La)

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, thiên tai đã làm 3 người tử vong, 8 người bị thương và 8 người khác mất tích.

Ngoài thiệt hại về người, hàng chục nhà dân tại các xã như Xa Dung, Na Son, Mường Luân, Tuần Giáo, Phình Giàng… cũng bị cuốn trôi, vùi lấp hoặc ngập sâu trong nước lũ.

Đặc biệt, khoảng 17 hộ dân ở bản Hãng Pù Xi (xã Xa Dung) mất trắng nhà cửa. Tại Na Son, nhiều ngôi nhà bị sạt lở nghiêm trọng, 40 hộ dân ở tổ dân phố số 5 ngập nước, một số bản như Suối Lư I, II, III đang bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.

Lũ quét cũng gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trọng yếu, trong đó có quốc lộ 12 bị ngập hoàn toàn tại xã Mường Luân. Tuyến đường từ trung tâm xã Sính Phình vào thôn Dê Dàng sạt lở taluy âm dài khoảng 14 mét, khối lượng đất đá ước tính 800 m3.

Đường điện ở một số khu vực thuộc xã Na Son cũng bị đứt, cột điện gãy đổ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Hiện lực lượng quân đội, công an cùng các đơn vị cứu hộ đã được huy động khẩn cấp đến các điểm nóng để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả và di dời người dân đến nơi an toàn.