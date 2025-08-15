Sở Y tế TP Huế đề nghị người dân không tẩy chay thịt lợn

Sở Y tế TP Huế vừa thông tin về tình hình bệnh liên cầu lợn ở người tại thành phố này. Theo đó, tính từ đầu năm đến hết ngày 13/8, TP Huế ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn tại 18 xã/phường và có 04 trường hợp chết (cả năm 2024 chỉ có 03 ca liên cầu lợn và không có ca tử vong). Trong đó, từ tháng 01-05/2025, có 06 ca; tháng 06/2025, có 16 ca (01 ca tử vong); tháng 07/2025, có 19 ca (03 ca tử vong); 13 ngày đầu tháng 08/2025, có 01 ca.
Sở Y tế TP Huế nhận định, tình hình bệnh liên cầu lợn ở người có sự gia tăng đột biến hơn so với mọi năm, đặc biệt là trong giai đoạn cuối tháng 06 đến đầu tháng 07/2025. Sau đó, số ca mắc bệnh giảm dần vào giữa tháng 7/2025 và liên tục trong 18 ngày (từ 24/7 đến 11/8/2025) không ghi nhận ca bệnh, cho đến ngày 12/8/2025 mới xuất hiện trở lại 01 ca mắc bệnh liên cầu lợn.
Tất cả các ca bệnh đều nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (39 ca tại cơ sở 1 và 03 ca tại cơ sở 2), trong đó 02 ca phát hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện tại, có 13 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các trường hợp chết là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn, khi bệnh lý quá nặng.
Sở Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, “tẩy chay” đối với thịt lợn, vì bệnh liên cầu lợn ở người có thể phòng tránh được nếu ăn chín, uống chín và có các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với thịt lợn sống. Người dân nên nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm và áp dụng các biện pháp phòng tránh phù hợp để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.
"Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn ốm, chết. Tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu kỹ. Mua thịt lợn được cơ quan thú y kiểm dịch. Sử dụng găng tay, kính, ủng khi tiếp xúc hoặc chế biến lợn sống. Không xử lý thịt sống khi có vết thương hở, trừ khi đã băng kín và sát khuẩn. Rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh kỹ dụng cụ nhà bếp, đồ dùng chế biến. Đảm bảo khu vực chăn nuôi sạch sẽ, thông thoáng, xử lý phân hợp vệ sinh.Người có biểu hiện nghi ngờ bệnh (sốt cao, tiếp xúc với lợn bệnh hoặc ăn thịt lợn không đảm bảo) cần đến cơ sở y tế ngay để được khám và điều trị kịp thời...", Sở Y tế TP Huế khuyến cáo thêm.
