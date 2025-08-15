Sở Y tế TP Huế đề nghị người dân không tẩy chay thịt lợn

(VTC News) -

Sở Y tế TP Huế vừa thông tin về tình hình bệnh liên cầu lợn ở người tại thành phố này. Theo đó, tính từ đầu năm đến hết ngày 13/8, TP Huế ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn tại 18 xã/phường và có 04 trường hợp chết (cả năm 2024 chỉ có 03 ca liên cầu lợn và không có ca tử vong). Trong đó, từ tháng 01-05/2025, có 06 ca; tháng 06/2025, có 16 ca (01 ca tử vong); tháng 07/2025, có 19 ca (03 ca tử vong); 13 ngày đầu tháng 08/2025, có 01 ca.

Sở Y tế TP Huế nhận định, tình hình bệnh liên cầu lợn ở người có sự gia tăng đột biến hơn so với mọi năm, đặc biệt là trong giai đoạn cuối tháng 06 đến đầu tháng 07/2025. Sau đó, số ca mắc bệnh giảm dần vào giữa tháng 7/2025 và liên tục trong 18 ngày (từ 24/7 đến 11/8/2025) không ghi nhận ca bệnh, cho đến ngày 12/8/2025 mới xuất hiện trở lại 01 ca mắc bệnh liên cầu lợn.

Lực lượng chức năng TP Huế phun thuốc khử khuẩn, xử lý môi trường xung quanh khu vực nhà bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn. (Ảnh: V.D)

Tất cả các ca bệnh đều nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (39 ca tại cơ sở 1 và 03 ca tại cơ sở 2), trong đó 02 ca phát hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện tại, có 13 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các trường hợp chết là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn, khi bệnh lý quá nặng.

Sở Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, “tẩy chay” đối với thịt lợn, vì bệnh liên cầu lợn ở người có thể phòng tránh được nếu ăn chín, uống chín và có các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với thịt lợn sống. Người dân nên nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm và áp dụng các biện pháp phòng tránh phù hợp để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.

"Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn ốm, chết. Tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu kỹ. Mua thịt lợn được cơ quan thú y kiểm dịch. Sử dụng găng tay, kính, ủng khi tiếp xúc hoặc chế biến lợn sống. Không xử lý thịt sống khi có vết thương hở, trừ khi đã băng kín và sát khuẩn. Rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh kỹ dụng cụ nhà bếp, đồ dùng chế biến. Đảm bảo khu vực chăn nuôi sạch sẽ, thông thoáng, xử lý phân hợp vệ sinh.Người có biểu hiện nghi ngờ bệnh (sốt cao, tiếp xúc với lợn bệnh hoặc ăn thịt lợn không đảm bảo) cần đến cơ sở y tế ngay để được khám và điều trị kịp thời...", Sở Y tế TP Huế khuyến cáo thêm.