Sở Xây dựng Hà Nội lùi thời gian cấm xe qua cầu Long Biên

(VTC News) -

Tối 29/10, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình cầu Trần Nhật Duật km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng (giai đoạn 2).

Cụ thể, cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công trong 61 ngày (từ 1/11 đến hết 31/12).

Các phương tiện lưu thông như sau: đi đường Long Biên - Xuân Quan qua cầu Chương Dương.

CSGT phân luồng giao thông tại lối lên cầu Long Biên

Hà Nội sẽ rào chắn và điều chỉnh giao thông trên đường Trần Nhật Duật để phục vụ thi công cầu Trần Nhật Duật.

Cụ thể, rào chắn di động sẽ chiếm 6,5m mặt đường (phần còn lại 6,5m cho xe lưu thông) trong 20 ngày, từ 1/11 đến 22/11.

Tiếp đó, rào chắn cứng chiếm 5,6m mặt đường (còn 8m để lưu thông) trong 35 ngày, từ 16/11 đến 21/12. Trong khoảng thời gian từ 16/11 đến 30/11, có 14 đêm thi công rào chắn di động tạm chiếm 9,6m mặt đường, chỉ còn 4m cho xe đi lại.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00h ngày 1/11/2025 đến 24h ngày 31/12.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án cầu Trần Nhật Duật phải lắp đặt hàng rào chắn, dây phản quang, biển báo, đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu ban đêm để đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, đơn vị thi công cần phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố, lực lượng CSGT và chính quyền địa phương để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, tránh ùn tắc trong phạm vi thi công cũng như trên các tuyến đường lân cận.

Sáng cùng ngày, giao thông tại lối lên cầu Long Biên và cầu Chương Dương (Hà Nội) xảy ra ùn tắc cục bộ. Nguyên nhân được xác định do một đơn vị tự ý rào chắn sửa chữa cầu nhưng không thông báo cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Người dân cho biết không được thông tin trước về việc cấm cầu Long Biên để sửa chữa nên tỏ ra bức xúc. Đại diện Công ty CP Đường sắt Hà Hải, đơn vị quản lý cầu Long Biên cho biết việc cấm cầu để sửa chữa cầu Long Biên do Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép cho nhà thầu thực hiện.

"Công ty chúng tôi chỉ thực hiện việc quản lý, còn việc cấp phép sửa chữa là do Sở Xây dựng Hà Nội và được nhà thầu thực hiện", vị này nói.

Theo kế hoạch này, nhà chức trách sẽ rào chắn toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ cầu Long Biên hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm, đồng thời cấm toàn bộ phần đường này trong thời gian thi công 65 ngày (27/10 đến hết 31/12).