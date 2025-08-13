Cầu Long Biên bị cấm để quay phim, công ty đường sắt nói không quản lý

(VTC News) -

Trả lời Báo Điện tử VTC News chiều 13/8, ông Nguyễn Quốc Vượng, Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải - đơn vị quản lý cầu Long Biên– xác nhận có việc cấm cầu để đoàn phim của Đài Hà Nội quay bộ phim liên quan tới Thành phố.

Ông Vượng cho biết: “Thẩm quyền về đường bộ là do chính quyền địa phương giao cho Sở thực hiện, chúng tôi chỉ liên quan đến đường sắt. Việc lưu hành hai bên cánh gà của cầu Long Biên thuộc sự quản lý của Sở Xây dựng Hà Nội. Công ty đường sắt Hải Hà không quản lý về đường bộ”.

Cũng theo ông Vượng, mỗi năm có 40- 50 đoàn làm phim về quay cầu Long Biên, vì đây là tài sản quốc gia và rất đẹp. Tuy nhiên, chỉ duy nhất đoàn quay phim này cấm đường không cho lưu thông xe máy cả sáng và chiều.

“Đoàn làm phim cũng đã có công văn gửi Công ty đường sắt Hải Hà trước một tuần để nhờ phối hợp. Đài cũng có công văn xin phép Sở Xây dựng cùng hai phường Hồng Hà và Bồ Đề để huy động công an hỗ trợ. Đài đã xin phép đầy đủ, có cả công an và dân quân ra hỗ trợ", ông Vượng thông tin.

Hình ảnh cầu Long Biên cấm các phương tiện lưu thông sáng 13/8. (Ảnh: MXH).

Trước đó, sáng nay 13/8, thời điểm cao điểm buổi sáng, cầu Long Biên (Hà Nội) bất ngờ bị cấm để quay phim khiến hàng ngàn người dân thủ đô có nhu cầu qua cầu không thể di chuyển, các tuyến đường dẫn lên 2 đầu cầu ùn tắc nghiêm trọng.

Cầu Long Biên bị cấm, nhiều người dân thay đổi lộ trình sang cầu Chương Dương để di chuyển khiến cây cầu này cũng bị quá tải, ùn tắc kéo dài.

Việc cấm cầu không thông báo trước, người dân không chủ động được lộ trình khiến nhiều người bức xúc vì ảnh hưởng lớn tới kế hoạch, công việc.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, người dân cho biết, việc cấm cầu đột ngột, không thông báo rộng rãi khiến người dân không thể chủ động di chuyển, gây nhiều bức xúc.