Số điện thoại cứu dân ở Thái Bình

Hơn 1 năm qua, người dân huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã nhớ như in số điện thoại của lãnh đạo Công an huyện, bảng khuyến cáo các hình thức lừa đảo trên mạng tại nơi công cộng, trụ sở làm việc của chính quyền, công an hay tại các ngân hàng, cổng trường học.

Việc làm trên giúp người dân kịp thời cấp báo cho lãnh đạo Công an huyện nắm tình hình, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, mang lại niềm tin yêu vào lực lượng thực thi pháp luật, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân tại một huyện thuần nông của Thái Bình.

Đại tá Trần Quang Thành - Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ mở đầu câu chuyện với phóng viên Báo điện tử VTC News bằng việc thông tin, hơn 1 năm qua, nhiều vụ việc lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người dân, hay những vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự đã được công an huyện ngăn chặn kịp thời.

“Gần đây nhất, bà Nguyễn Thị H. (SN 1967, trú tại thôn Mỹ Xá, xã Châu Sơn, Quỳnh Phụ) đến Ngân hàng Agribank Quỳnh Phụ chuyển số tiền lớn đến số tài khoản thuộc Ngân hàng Quân đội.

Rất may, bà đọc được bảng tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, kèm số điện thoại của tôi niêm yết tại quầy giao dịch ngân hàng. Bà gọi trực tiếp cho tôi. Tôi chỉ đạo cảnh sát hình sự xuống ngay ngân hàng, trực tiếp phân tích, giải thích sự việc có dấu hiệu lừa đảo cho bà H. nghe. Bà hiểu rõ sự việc nên không chuyển số tiền 360 triệu đồng cho đối tượng trên mạng”, Đại tá Thành kể.

Các hình thức lừa đảo trên không gian mạng được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, ngân hàng, trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Theo Đại tá Thành, từ khi công khai số điện thoại, hằng ngày ông nhận được hàng chục cuộc gọi từ người dân. Các cuộc gọi chủ yếu là phản ánh, thông tin về vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp như đánh nhau, gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, hoặc tai nạn giao thông...

Trong những năm công tác tại địa bàn huyện Quỳnh Phụ, là người đứng đầu lực lượng công an, Đại tá Trần Quang Thành rút ra nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm: “Một trong những biện pháp phòng ngừa tôi rất tâm đắc là công khai số điện thoại cá nhân để trực tiếp tiếp nhận thông tin tố giác, phản ánh của người dân về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện”.

Việc công khai số điện thoại xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo công an huyện luôn mong muốn được lắng nghe trực tiếp ý kiến phản ánh từ người dân về tình hình an ninh, trật tự, cũng là thực hiện nghiêm túc phương châm của lực lượng công an: “Gần dân, sát dân; Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Không chỉ nhận được những cuộc gọi cầu cứu, đôi khi Đại tá Thành còn nhận được câu hỏi của người dân về thủ tục hành chính, hoặc nhờ hỗ trợ những vướng mắc riêng tư trong gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc quan trọng, ông đều nhanh chóng chỉ đạo xác minh ngay, rồi đánh giá, nhận định tình hình để chỉ đạo các lãnh đạo công an huyện, đội nghiệp vụ triển khai lực lượng xuống địa bàn giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Mới đây có vụ việc của vợ chồng anh H. tại thị trấn An Bài. Anh H. đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhiều năm nhưng khi về không có kinh tế, bị người vợ chỉ trích, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh H. đưa các con về nhà bà nội.

Đến 30/9/2023, chị vợ yêu cầu anh H. và mẹ đưa các con về nhà. Chị vợ mở cửa cho hai bà cháu vào trong nhà, khóa trái cửa bên trong, tắt điện, cầm dao và chửi bới 2 bà cháu, nói 30 phút nữa anh H. không đưa đứa con thứ hai về nhà thì sẽ chém chết cả 2 bà cháu.

Cảnh báo các hành vi lừa đảo sử dụng công nghệ cao được niêm yết tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Quỳnh Phụ.

Ngay khi nhận điện thoại, nắm được sự việc, Đại tá Trần Quang Thành chỉ đạo Công an thị trấn An Bài tham mưu cho chính quyền địa phương phân công tổ hòa giải cùng công an thị trấn đến gia đình anh H. vận động thuyết phục chị vợ.

Chị vợ bình tĩnh trở lại, ngồi nói chuyện với anh H., thống nhất 2 vợ chồng ly hôn, mỗi người nuôi 1 con nhỏ. Những ngày sau, tổ hòa giải tiếp tục đến vận động, và vợ chồng anh H. quay lại chung sống với nhau.

“Việc xử lý, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc phản ánh qua đường dây nóng số điện thoại cá nhân đã được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, có cả thư cảm ơn. Đây là động lực, cổ vũ chúng tôi ngày càng cố gắng, nỗ lực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Thành vui mừng.

Khi được hỏi có thấy phiền phức khi công khai số điện thoại cá nhân, ông Thành nói: “Việc công khai số điện thoại là do chúng tôi tự nguyện. Số điện thoại 0904.052.368 của tôi luôn để chế độ chuông 24/24h, tiếp nhận thông tin đa dạng từ các nguồn.

Đây cũng là kênh tôi tiếp nhận thông tin nóng về tình hình an ninh trật tự, kịp thời chỉ đạo xác minh, giải quyết; đồng thời cũng là kênh lắng nghe ý kiến Nhân dân, qua đó phục vụ Nhân dân tốt hơn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người công an trong lòng Nhân dân”.