Đường dây thuốc giả vừa bị triệt phá: Thành phần chủ yếu là thuốc giảm đau

(VTC News) -

Liên quan vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả liên tỉnh, theo Công an tỉnh Thanh Hoá, xét nghiệm mẫu nhóm các loại thuốc đông y giả thu giữ được, kết quả ban đầu, phát hiện nhóm thuốc đông y giả (chữa các bệnh về xương khớp) chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Do đó, khi người bệnh uống vào sẽ thấy hết đau ngay, khiến cho người bệnh tưởng là khỏi bệnh.

Thành phần trong nhóm thuốc đông y giả vừa bị công an triệt phá chủ yếu là thuốc giảm đau. (Ảnh: CATH)

Riêng nhóm thuốc tây y giả chưa phát hiện dược tính độc hại nhưng không có dược tính kháng sinh để chữa bệnh như hướng dẫn sử dụng in trên bao bì.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, nhóm người sản xuất, buôn bán thuốc giả đã mua nguyên liệu là các loại tinh bột, chất kết dính, phụ gia trong y dược, than tre, chất tạo màu… để tự pha trộn, đóng gói thành thuốc chữa bệnh. Đáng chú ý, trong 14 nghi phạm bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ, không có người nào có trình độ, chuyên môn về sản xuất thuốc.

Nhóm tân dược giả chưa phát hiện dược tính độc hại, nhưng không có dược tính kháng sinh để chữa bệnh.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả. Tổng khối lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu bị thu giữ lên tới gần 10 tấn. Ngoài số thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả, Công an Thanh Hóa còn thu giữ nhiều loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc giả, gồm: hơn 18.000 vỏ hộp các loại, 142 kg các loại viên hoàn, viên nén, bột và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Nhóm người trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả vừa bị Công an Thanh Hoá triệt phá. (Ảnh: CATH)

Qua đấu tranh, nhóm người trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả trên khai nhận, từ năm 2021 đến khi bị bắt đã bán ra thị trường số lượng thuốc giả rất lớn, số tiền thu lời bất chính ước tính gần 200 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ vụ án và mở rộng điều tra.