Bão Bualoi giật cấp 14 di chuyển nhanh, tiếp tục mạnh thêm khi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 1h ngày 26/9, vị trí tâm bão Bualoi trên khu vực miền Trung Philippines. Bão giảm 1 cấp với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h.
Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.
Lúc 1h ngày 27/9, bão số 10 Bualoi tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Vị trí tâm bão ở 13,8°N-118,9°E. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.
Khoảng 1h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ 25-30km/h, khả năng mạnh trở lại. Vị trí tâm bão ở 15,8°N-112,5°E. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Đến 1h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, có thể tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở 18,3°N-107,4°E. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.
Tác động của bão Bualoi, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.
Nhận định thời tiết trên đất liền nước ta trong ngày 26-27/9, cơ quan khí tượng cho biết, từ sáng sớm 26/9 đến sáng 27/9, Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 150mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.
Từ chiều 27/9, mưa lớn trên các khu vực này giảm dần.
Ngoài ra, ngày và đêm 26/9, Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.
Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
