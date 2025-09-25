Bão số 9 Ragasa chiều nay đổ bộ Quảng Ninh, bão Bualoi mạnh lên cấp 12

(VTC News) -

Sáng nay, bão số 9 Ragasa đã suy yếu còn cấp 8, bão Bualoi mạnh lên cấp 12 và đang tiến nhanh vào Biển Đông. Bắc Bộ đã có mưa do ảnh hưởng của bão Ragasa.

Ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2m.

Lúc 7h ngày 25/9, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Bão Ragasa đang tiến sát đất liền nước ta, bão Bualoi mạnh lên. (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Khoảng 13h cùng ngày, bão số 9 Ragasa trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 19h ngày 25/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Nhận định về cường độ và quỹ đạo cơn bão Bualoi gần Biển Đông, cơ quan khí tượng cho biết, lúc 7h ngày 25/9, vị trí tâm bão Bualoi trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Khoảng 7h ngày 26/9, vị trí tâm bão bão Bualoi ở 13,1°N-124,5°E, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Đến 7h ngày 27/9, bão số 10 Bualoi trên Biển Đông, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Lúc 7h ngày 28/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở 15,9°N-112,3°E. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.