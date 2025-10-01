AI và phần cứng thông minh 'lên ngôi' tại Tokyo Game Show 2025

(VTC News) -

Triển lãm Tokyo Game Show năm nay có chủ đề “Unlimited, Neverending Playground” (Sân chơi vô tận) không chỉ đúng với các sản phẩm phần mềm mà còn thể hiện sự mở rộng biên giới công nghệ trong toàn ngành.

Tokyo Game Show (25-28/9) ghi nhận số lượng kỷ lục các nhà triển lãm tham gia với 521 nhà triển lãm Nhật Bản và 615 nhà triển lãm đến từ nước ngoài, giới thiệu hơn 1.200 tựa trò chơi điện tử. (Ảnh: Tokyo Game Show)

AI: Từ xu hướng mới đến nền tảng phát triển game

Theo số liệu của Hiệp hội Nhà cung cấp các hình thức giải trí máy tính CESA (đơn vị tổ chức Tokyo Game Show), hơn 51% công ty phát triển game Nhật Bản đã áp dụng AI vào quy trình sản xuất. AI không chỉ dừng ở việc thử nghiệm mà đã được sử dụng rộng rãi cho nhiều công đoạn.

Cụ thể, AI có thể vẽ ra khung cảnh trò chơi, từ phong cảnh, nhân vật cho đến các chi tiết nhỏ như hoa văn trên tường hay nền đất. Nó cũng có thể giúp viết cốt truyện và lời thoại cho nhân vật, khiến câu chuyện trong game trở nên sinh động hơn. Không dừng lại ở đó, AI còn tự động viết các đoạn lệnh điều khiển và giúp người lập trình phát hiện, sửa lỗi nhanh chóng.

Ví dụ về bối cảnh game do AI tạo ra. (Ảnh: Level-5)

Một điểm đáng chú ý là công ty game Sega đã thành lập “Generative AI Committee”, một ủy ban nội bộ chuyên giám sát và quản lý việc ứng dụng AI trong các dự án. Điều này cho thấy AI không còn là công cụ phụ trợ thử nghiệm, mà đã trở thành một phần được quản lý nghiêm túc trong quy trình sản xuất. Nhiều nhà phát triển nhấn mạnh rằng AI đóng vai trò “hỗ trợ chứ không thay thế”, giúp con người có thêm công cụ sáng tạo chứ không làm mất đi vai trò trung tâm của nhà thiết kế và lập trình viên.

Phần cứng AI-powered: Điểm nhấn của các hãng công nghệ

Nếu AI đã lan rộng trong khâu phát triển phần mềm, thì phần cứng năm nay chứng kiến sự bùng nổ của dòng sản phẩm AI-powered. Trong đó, hãng công nghệ MSI xuất hiện ấn tượng với một loạt sản phẩm AI-powered đa dạng từ laptop, desktop cho đến màn hình và phụ kiện.

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition: mẫu laptop không chỉ trang bị chip xử lý AI mà còn gây ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật Ukiyo-e truyền thống của Nhật Bản. Sản phẩm cho thấy cách công nghệ có thể kết hợp với văn hóa để tạo nên giá trị thẩm mỹ mới. (Ảnh: MSI)

Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport: Phiên bản laptop giới hạn được hợp tác cùng thương hiệu xe thể thao AMG, hướng tới game thủ và người dùng yêu tốc độ, với cấu hình mạnh mẽ và thiết kế sang trọng. (Ảnh: MSI)

Claw A8 BZ2EM: Thiết bị chơi game cầm tay nổi bật với chip AMD Ryzen Z2 Extreme, màn hình 8 inch 120 Hz có hỗ trợ VRR, cùng viên pin dung lượng 80 Wh. (Ảnh: MSI)

MEG Vision X AI desktop: Mẫu máy tính để bàn cao cấp, được trang bị màn hình phụ cảm ứng 13 inch tích hợp AI, giúp người dùng dễ dàng điều khiển và theo dõi hệ thống. (Ảnh: PC Gamer)

Công nghệ tản nhiệt Silent Storm Cooling AI cũng lần đầu xuất hiện, tối ưu hiệu năng làm mát bằng thuật toán thông minh.

Không chỉ MSI, Thermaltake cũng gây bất ngờ với dòng tản nhiệt nước MagFloe Ultra AIO. Điểm đặc biệt nằm ở tính năng AI Forge: Người dùng có thể nhập prompt AI để tạo hình nền hoặc hoạt ảnh tùy chỉnh hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD nhỏ gắn trên block tản nhiệt. Đây là lần đầu tiên công nghệ generative AI được tích hợp vào linh kiện PC, biến tản nhiệt thành một phần của trải nghiệm thẩm mỹ và cá nhân hóa.

Tokyo Game Show 2025 cho thấy một bức tranh rõ ràng: Ngành công nghiệp game và công nghệ đang bước vào kỷ nguyên hợp tác giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo. Và nếu xu hướng này tiếp tục, AI sẽ không chỉ là công cụ, mà sẽ trở thành “người bạn đồng hành” của mọi nhà phát triển và game thủ trong tương lai.