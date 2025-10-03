Công nghệ 3/10: OpenAI chạm mốc 500 tỷ USD - Startup AI thống trị toàn cầu

(VTC News) -

OpenAI đạt giá trị 500 tỷ USD, trở thành startup giá trị nhất thế giới

OpenAI vừa đạt mức định giá 500 tỷ USD sau khi nhân viên hiện tại và cũ bán 6,6 tỷ USD cổ phần cho các nhà đầu tư lớn như SoftBank, Thrive Capital và MGX từ UAE. Công ty đang mở rộng mạnh mẽ với dự án trung tâm dữ liệu Stargate tại Texas, hợp tác cùng Oracle và Nvidia.

Dù chưa có lợi nhuận, OpenAI vẫn thu hút đầu tư nhờ tiềm năng của AI tạo sinh. Gần đây, họ cũng ra mắt ứng dụng mạng xã hội Sora và tích hợp mua sắm vào ChatGPT, cho thấy tham vọng mở rộng sang thương mại và giải trí.

CEO OpenAI Sam Atman người dựng nên thành công của một trong những Startup giá trị nhất thế giới. (Nguồn: OpenAI)

Meta sẽ dùng trò chuyện AI để cá nhân hóa quảng cáo

Meta vừa thông báo sẽ sử dụng nội dung trò chuyện với trợ lý AI trên các nền tảng như Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger để hiển thị quảng cáo phù hợp. Cả văn bản và âm thanh tương tác đều được dùng để cá nhân hóa nội dung. Người dùng không thể từ chối, trừ khi ngừng sử dụng Meta AI. Tính năng này sẽ triển khai tại Mỹ từ 16/12 và dự kiến đến châu Âu sau khi cập nhật theo quy định GDPR.

Meta cam kết không sử dụng các cuộc trò chuyện liên quan đến tôn giáo, chính trị, sức khỏe, giới tính, nguồn gốc chủng tộc hoặc quan điểm triết học để cá nhân hóa quảng cáo. Chính sách này cũng không áp dụng tại EU, Anh và Hàn Quốc do các quy định nghiêm ngặt về quyền riêng tư dữ liệu.

Đài Loan đầu tư 500 triệu Đài tệ phát triển mô hình AI

Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) sẽ chi 500 triệu Đài tệ (khoảng 16,4 triệu USD) để xây dựng 20 mô hình AI dùng chung trong 8 lĩnh vực trọng điểm như hóa chất, bán dẫn và y tế. Chương trình “Tăng tốc ứng dụng AI” sẽ hỗ trợ tối đa 30 triệu Đài tệ mỗi dự án, giúp doanh nghiệp giảm chi phí phát triển và vận hành khoảng 10%.

Các mô hình sẽ do viện nghiên cứu phát triển, giúp doanh nghiệp ứng dụng nhanh mà không cần xây dựng từ đầu. Đây là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi xanh trong bối cảnh áp lực thuế và thiếu hụt lao động.