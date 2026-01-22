Sinh viên trẻ nhất Việt Nam giành học bổng nghiên cứu toàn phần Singapore 2026

(VTC News) -

Khắc Long là sinh viên trẻ nhất Việt Nam nhận học bổng cứu toàn cầu Global Connect Fellowship (GCF) năm 2026, một trong những chương trình nghiên cứu cạnh tranh hàng đầu châu Á, đồng thời là một trong 36 học giả trẻ được lựa chọn trên toàn thế giới.

Khi email trúng tuyển học bổng từ Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore xuất hiện trong hộp thư, Nguyễn Khắc Long, sinh viên năm cuối ngành Tự động hóa và Tin học, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, không giấu nổi vui mừng.

Đó không chỉ là tin vui của một mùa hồ sơ thành công mà là dấu mốc cho hành trình nhiều năm lặng lẽ tích lũy trong phòng thí nghiệm đến những sân chơi học thuật toàn cầu.

Nguyễn Khắc Long là sinh viên trẻ nhất Việt Nam xuất sắc trúng tuyển học bổng Global Connect Fellowship tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.

“Đại học Công nghệ Nanyang là ngôi trường mơ ước của em. Quan trọng hơn, học bổng nghiên cứu toàn cầu là cơ hội để tham gia trực tiếp vào các dự án nghiên cứu tiên tiến dưới sự hướng dẫn của các giáo sư đầu ngành”, Long chia sẻ.

Theo Long, điểm mạnh nhất trong bộ hồ sơ là sự kết hợp giữa bốn yếu tố: đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ, thành tích học tập xuất sắc, kinh nghiệm nghiên cứu thực tế và trải nghiệm quốc tế đa dạng.

Niềm yêu thích khoa học của Long được hình thành từ thời trung học, khi em tích cực tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Lên đại học, Long tiếp tục theo đuổi con đường này một cách bài bản hơn bằng việc tham gia phòng thí nghiệm nghiên cứu ngay từ năm nhất. Tại đây, em có cơ hội tham gia nhiều đề tài khoa học và cuộc thi công nghệ trong nước và quốc tế.

Về học tập, Long duy trì kết quả xuất sắc tại VNU-IS, nhận học bổng khuyến khích học tập suốt sáu học kỳ liên tiếp và học bổng Toshiba dành cho sinh viên tiêu biểu. Em chú trọng xây dựng nền tảng vững chắc ở các môn cốt lõi như toán ứng dụng, lập trình, điện tử và điều khiển - những trụ cột giúp em tiếp cận các vấn đề nghiên cứu một cách hệ thống.

Song song, Long có bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế, từng báo cáo tại một số hội nghị chuyên ngành. Bên cạnh đó là các chương trình trao đổi tại Indonesia, Singapore và học bổng thực tập nghiên cứu TEEP tại Đài Loan (Trung Quốc) - những trải nghiệm giúp em làm quen với chuẩn mực học thuật quốc tế và môi trường đa văn hóa.

Nguyễn Khắc Long cùng các sinh viên Đông Nam Á nhận học bổng trao đổi DiscoverNUS.

Đồng thời, Long từng tham gia nhiều chương trình trao đổi và nghiên cứu quốc tế: OIP tại Hà Nội, TF-SCALE tại Singapore, ASEAN in Today’s World tại Indonesia, thực tập nghiên cứu TEEP tại Đài Loan và gần nhất là học kỳ trao đổi DiscoverNUS tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Long cho rằng, những trải nghiệm đó tạo cho em “đường băng” cần thiết để bước vào môi trường như Đại học công nghệ Nanyang.

“Em mang chính câu chuyện theo đuổi nghiên cứu lâu dài ấy vào bài luận và buổi phỏng vấn. Giáo sư tại Nanyang nói rằng họ ấn tượng với hành trình kiên định và định hướng rõ ràng của em”, Long chia sẻ.

Vượt qua các vòng tuyển chọn gắt gao

Quá trình tuyển chọn học bổng gồm hai vòng: xét hồ sơ trực tuyến và phỏng vấn trực tiếp với giáo sư NTU. Ở vòng đầu, ứng viên phải chuẩn bị bảng điểm, CV, thư giới thiệu, thư động lực, video giới thiệu và các minh chứng nghiên cứu. Những hồ sơ phù hợp sẽ được mời bước vào vòng phỏng vấn chuyên sâu.

Theo Long, khó khăn lớn nhất là làm sao truyền tải được toàn bộ câu chuyện học thuật của bản thân trong thời gian ngắn.

“Em phải suy nghĩ rất kỹ để xây dựng video và slide sao cho vừa thể hiện được năng lực chuyên môn, vừa cho thấy đam mê nghiên cứu và định hướng lâu dài”, Long chia sẻ.

Áp lực cạnh tranh cũng lớn khi chương trình thu hút nhiều sinh viên xuất sắc trên toàn cầu. Để chuẩn bị tốt hơn, Long chủ động kết nối với các anh chị từng trúng tuyển học bổng qua LinkedIn và mạng xã hội, xin kinh nghiệm về cách xây dựng hồ sơ và phỏng vấn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó giúp em vượt qua các vòng tuyển chọn và giành học bổng.

Nguyễn Khắc Long trao đổi một kỳ học tại Đại học Quốc gia Singapore.

Tại Đại học công nghệ Nanyang, Long sẽ theo đuổi hướng nghiên cứu về công nghệ sạc không dây cho các thiết bị hoạt động dưới nước, với mục tiêu phát triển và ứng dụng các thuật toán điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu tốc độ sạc, nâng cao độ chính xác và hiệu suất hệ thống.

GS. Her-Terng Yau - Đại học Quốc gia Trung Chính, Đài Loan, đánh giá Long có tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, khả năng làm việc độc lập, tiếp cận vấn đề có hệ thống, khoa học và tiềm năng phát triển mạnh trong môi trường học thuật quốc tế.

Trong khi đó, TS. Lê Xuân Hải - Phó khoa và Trưởng phòng Nghiên cứu Điều khiển thông minh và Trí tuệ nhân tạo tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - nhận xét Long là một trong những sinh viên nổi bật, duy trì thành tích học tập xuất sắc, có tư duy nghiên cứu bài bản, khả năng áp dụng kiến thức vào các dự án thực tế và tinh thần chia sẻ trong học thuật.

Trong tương lai, Long đặt mục tiêu theo học thạc sĩ ở nước ngoài trong lĩnh vực Tự động hóa, tiếp tục phát triển năng lực nghiên cứu độc lập và tham gia các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao.