Nữ luật sư trẻ giành học bổng thạc sĩ toàn phần đến Anh

(VTC News) -

Trong giới luật sư trẻ Việt Nam từng học tập và làm việc trong môi trường quốc tế, Phan Ngân Anh là cái tên nổi bật bởi con đường học thuật và nghề nghiệp có nhiều trải nghiệm quốc tế.

Sinh năm 1996, tại Hà Nội, Ngân Anh từng là sinh viên nhận học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 để theo học cử nhân Luật tại Đại học Tổng hợp Nagoya - một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản. Trong thời gian học tập, cô tham gia nhiều phiên tòa giả định (moot court), các cuộc thi tranh biện và hùng biện dành cho sinh viên, đạt được một số giải thưởng học thuật trong và ngoài trường.

Ngân Anh (phải) được Ngài Iain Frew - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam trao giấy chứng nhận học bổng Chevening, hồi tháng 8/2025.

Sau khi tốt nghiệp, Ngân Anh tiếp tục nhận được thư mời cùng học bổng 100% học phí bậc Thạc sĩ Luật từ University of New South Wales (Australia) và Stockholm University (Thụy Điển). Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cô lựa chọn đi làm để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn thay vì tiếp tục học ngay.

Mới đây, Ngân Anh xuất sắc giành học bổng danh giá của Chính phủ Vương quốc Anh để theo học chương trình Thạc sĩ Luật (LLM) tại University College London (UCL). Thành tích này tiếp tục ghi dấu ấn của một nữ luật sư trẻ Việt Nam trên hành trình học thuật và nghề nghiệp mang tính quốc tế, với định hướng quay trở về đóng góp cho sự phát triển của khung pháp lý trong nước.

Hành trình chuẩn bị hồ sơ và tư duy học thuật

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận tin trúng tuyển học bổng Chevening, Ngân Anh cho biết đó là tình huống rất đời thường nhưng khó quên. “Email trúng tuyển đến ngay trước giờ ăn cơm, và ngay sau đó em có một cuộc gọi với cấp trên tại công ty. Em báo tin ngay lập tức và nhận được lời chúc mừng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên”, cô kể.

Đáng chú ý, Ngân Anh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ Chevening khá muộn, chỉ khoảng 4 ngày trước hạn đóng cổng tuyển sinh. “Lần ứng tuyển này em tự đặt ra thử thách lớn nhất cho bản thân, dồn toàn bộ cơ hội vào Chevening. Nếu không đỗ thì em cũng không đi học Anh và không thử lại vào năm sau", Ngân Anh nói.

Theo cô, sự tự tin có được từ việc từng ứng tuyển và trúng tuyển một số học bổng trước đó. Độ cạnh tranh của Chevening vừa là động lực, vừa là áp lực đối với nữ luật sư trẻ.

“Tỷ lệ cạnh tranh của Chevening rất cao, nên em cũng xác định rõ rủi ro nếu không đạt. Nhưng may mắn là đến cuối cùng, mọi thứ đã diễn ra đúng như mong muốn", cô tâm sự.

Ngân Anh tham quan Bourton-on-the-Water ở vùng Cotswolds, hồi tháng 11/2025.

Theo Ngân Anh, việc chuẩn bị hồ sơ Chevening không chỉ dừng lại ở điểm số hay thành tích trong sơ yếu lý lịch, mà quan trọng hơn là sự rõ ràng trong tư duy học thuật và định hướng phát triển sau khi học.

“Với ngành Luật, đặc biệt là khi học ở các nước theo hệ thống thông luật (common law) như Anh, người học cần hiểu rõ sự khác biệt so với hệ thống luật dân sự (civil law) của Việt Nam, cũng như cân nhắc những gì có thể và không thể áp dụng khi quay về", cô phân tích.

Trong bài luận Chevening, Ngân Anh tập trung làm rõ mối liên hệ giữa luật Anh và luật Việt Nam trong lĩnh vực tái cấu trúc nợ – lĩnh vực đòi hỏi kiến thức liên ngành về ngân hàng, chứng khoán, M&A và phá sản. Cô cho biết đây là nội dung cô tự tin nhất và cũng là bài luận được viết đầu tiên, trước cả khi chốt danh sách trường.

Với bài luận về khả năng lãnh đạo, cô cho rằng người lãnh đạo trước hết phải là người tiên phong, dám chịu trách nhiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân để tạo niềm tin cho tập thể. “Điểm số hay thành tích chỉ là một phần”, Ngân Anh nói.

Lựa chọn UCL và chuyên ngành Luật Ngân hàng – Tài chính

Theo số liệu năm học 2023–2024, tỷ lệ trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Luật (LLM) tại UCL khoảng 37%. Ngân Anh lựa chọn theo học chuyên ngành International Banking & Finance Law bởi thế mạnh đào tạo của trường trong lĩnh vực luật tài chính, ngân hàng, phá sản và tái cấu trúc doanh nghiệp.

“UCL có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời London là trung tâm tài chính lớn của thế giới. Đây là môi trường rất phù hợp để em tiếp cận kiến thức chuyên sâu và mở rộng mạng lưới nghề nghiệp", Ngân Anh cho biết.

Ngân Anh đi tham quan Đại học Oxford, Anh, hồi tháng 11/2025.

Trong thư giới thiệu gửi Hội đồng Chevening, ông Christopher Paul Milliken – Luật sư cấp cao tại công ty luật Freshfields có trụ sở tại Việt Nam, nhận xét Ngân Anh là “một trong những luật sư trẻ tài năng nhất” mà ông từng làm việc cùng. Ông đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp của cô.

Theo ông Milliken, Ngân Anh không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn cho thấy kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án hiệu quả - những phẩm chất quan trọng đối với một luật sư trẻ làm việc trong môi trường quốc tế.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Ngân Anh dự định quay trở lại Việt Nam sau hành trình học tập sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh, tiếp tục sự nghiệp luật sư và đóng góp cho sự phát triển khung pháp lý trong nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Ước mơ lớn nhất của cô gái 9X là “trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi và là một luật sư giỏi, có trách nhiệm với sự phát triển của nghề và của xã hội”.