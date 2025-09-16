Sinh viên FPT làm mới nghệ thuật tuồng, thu hút gần 1 triệu lượt xem

(VTC News) -

Nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện thực hiện đồ án tốt nghiệp về nghệ thuật tuồng được nhà trường hỗ trợ 20 triệu đồng nhờ tính ứng dụng cao, góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

“Tuồng Tân Tích” là đồ án truyền thông do nhóm sinh viên K17 chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, gồm Nguyễn Viết Sơn, Nguyễn Quế Chi, Nguyễn Đặng Thị Thuỷ Tiên, Đặng Thị Huyền Trang và Trần Ngọc Đức thực hiện.

Đồ án hướng đến việc kết nối giới trẻ với tuồng - loại hình sân khấu truyền thống của Việt Nam - thông qua cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi. Tên gọi “Tuồng Tân Tích” mang ý nghĩa kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, gợi mở hành trình kể lại các tích xưa bằng hơi thở mới, giúp nghệ thuật tuồng trở nên gần gũi hơn với sinh viên, học sinh.

Nhóm sinh viên thực hiện đồ án Tuồng Tân Tích gồm: Nguyễn Viết Sơn, Đặng Thị Huyền Trang, Nguyễn Quế Chi, Nguyễn Đăng Thị Thuỷ Tiên, Trần Ngọc Đức (từ trái qua).

Chia sẻ về quá trình hình thành ý tưởng, thành viên Quế Chi cho biết: “Nhóm em nhận thấy tuồng là loại hình nghệ thuật giàu giá trị nhưng lại xa lạ với thế hệ trẻ. Vì vậy, chúng em muốn làm điều gì đó để khơi dậy sự quan tâm và niềm tự hào về văn hóa dân tộc trong chính thế hệ mình”.

Trong suốt quá trình triển khai, nhóm thực hiện nhiều hoạt động nổi bật như chuỗi nội dung trên mạng xã hội giới thiệu về nghệ thuật tuồng dưới góc nhìn hiện đại, sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ để tiếp cận nhóm đối tượng Gen Z. Nhóm còn sản xuất podcast “Tuồng kể” - nơi những bạn trẻ mang tình yêu với tuồng chia sẻ trải nghiệm, kỷ niệm và cảm xúc với môn nghệ thuật này.

Điểm nhấn trong chiến dịch của nhóm Tuồng Tân Tích là sự kiện talkshow và biểu diễn nghệ thuật “Lời Tuồng - Tiếng trẻ” thu hút 400 sinh viên tham dự, tạo dấu ấn với sự kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, talkshow và workshop trải nghiệm. Tại sự kiện, khán giả có thể hóa thân thành nhân vật tuồng và trực tiếp học cách biểu diễn, hóa trang cùng nghệ sĩ.

Điểm nhấn khác biệt của chương trình là phần thảo luận “Truyền thông trong thời đại số - Làm sao để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ” được chia sẻ từ góc nhìn của các bạn Gen Z đang làm công tác truyền thông về nghệ thuật truyền thống với mong muốn lan tỏa giá trị văn hoá dân tộc bằng tiếng nói và công cụ truyền thông hiện đại.

Khán giả tham gia sự kiện “Lời Tuồng - Tiếng trẻ” được các nghệ sĩ hướng dẫn hoá trang thành nhân vật trong tuồng.

Những nỗ lực ấy mang lại kết quả vượt xa mong đợi. Các nền tảng truyền thông đạt hàng trăm nghìn lượt tiếp cận: Facebook hơn 84.000 lượt, TikTok hơn 517.000 lượt xem, YouTube hơn 36.000 lượt xem. Podcast đạt hơn 100.000 lượt nghe, gấp đôi mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, sự kiện offline thu hút số người tham dự gần gấp đôi so với kế hoạch. Tính đến khi kết thúc, đồ án đã đạt tổng cộng 864.000 lượt xem, gần 10.000 lượt theo dõi mới và hơn 508.000 lượt tiếp cận.

Để đạt được thành quả này, nhóm vượt qua nhiều khó khăn, trong đó lớn nhất là việc tìm hiểu và tiếp cận tri thức về tuồng. Quế Chi chia sẻ: “Đây là một bộ môn sân khấu truyền thống có chiều sâu. Các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu thường phải dành cả đời mới có thể thấu hiểu. Trong khi đó, nhóm chỉ có khoảng 1 tháng để nghiên cứu và triển khai đề tài nên chắc chắn không thể lĩnh hội toàn bộ kho tàng tri thức đồ sộ”.

Đồ án nhận được sự đồng hành lớn từ giảng viên và nhà trường cả về truyền thông và kinh phí. “Nhờ sự đồng hành của giảng viên và trường Đại học FPT, chúng em nhận thấy định hướng của nhà trường không chỉ dừng ở việc đào tạo chuyên môn, mà còn khích lệ sinh viên gắn kết với nghệ thuật truyền thống, để văn hóa dân tộc được lan tỏa và phát triển bền vững theo cách hiện đại, gần gũi với giới trẻ”, Quế Chi chia sẻ.

Các thành viên nhóm Tuồng Tân Tích hoá thân thành diễn viên tuồng tại buổi bảo vệ đồ án ngày 3/9 tại Hà Nội.

Trong tương lai, nhóm mong muốn tiếp tục phát triển các hoạt động như tour tuồng và podcast để duy trì cộng đồng yêu tuồng trong giới trẻ. Với tâm huyết và nền tảng đã có, “Tuồng Tân Tích” hứa hẹn sẽ tiếp tục là cầu nối sáng tạo giữa truyền thống và hiện đại, góp phần giữ gìn và làm mới tinh hoa nghệ thuật Việt Nam.