Trường đại học Việt Nam giành chiến thắng tại giải 'Oscar' giáo dục toàn cầu

The PIEoneer Awards do The PIE (Professionals in International Education) là giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2017, nhằm tôn vinh những sáng kiến và nỗ lực xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Để có những đề cử sáng giá cuối cùng, một hội đồng giám khảo chuyên môn chọn lọc từ hàng trăm hồ sơ để đưa ra danh sách chính thức. Năm nay, lễ trao giải diễn ra vào ngày 5/9 tại Guildhall, London (Anh), với sự tham gia của 148 đề cử ở 22 hạng mục.

The PIEoneer Awards được cộng đồng học thuật quốc tế công nhận là một trong những giải thưởng danh giá nhất về giáo dục toàn cầu, tôn vinh các sáng kiến và chiến dịch truyền thông xuất sắc của các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, thường được ví như "Oscar của ngành giáo dục".

Tham gia giải này, trường Đại học FPT xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục “Marketing Campaign of the Year” với chiến dịch “STEM Education in the Age of AI”. Hạng mục “Marketing Campaign of the Year” thu hút sự quan tâm đặc biệt, bởi đây là nơi vinh danh những chiến dịch marketing sáng tạo và truyền cảm hứng trong giáo dục toàn cầu, mang lại tác động đo lường được.

Đại diện trường Đại học FPT nhận giải tại Toà thị chính London (Anh).

Chiến dịch “STEM Education in the Age of AI” của trường Đại học FPT được xây dựng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố định hình lại giáo dục và thị trường lao động toàn cầu. Chiến dịch cung cấp khóa đào tạo AI miễn phí cho hơn 15.000 lãnh đạo trường học, giáo viên và học sinh tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Chuỗi hoạt động của chiến dịch từ 2024 tới nay trải rộng từ hội thảo “Hiệu trưởng 4.0” với hơn 1.200 lãnh đạo nhà trường, các khóa đào tạo ứng dụng AI trong giảng dạy cho 8.500 giáo viên, tới các chương trình học tập trải nghiệm AI dành cho hơn 3.600 học sinh và khóa “STEM in AI Era” cho gần 4.700 giáo viên theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Với nội dung đào tạo đa dạng, từ lập trình Python, IoT, Robotics, đến ứng dụng AI vào thiết kế giáo án, thuyết trình, làm dự án, chiến dịch không chỉ nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên, học sinh mà còn khẳng định vai trò tiên phong của trường Đại học FPT trong việc đưa AI và STEM đến gần hơn với giáo dục phổ thông Việt Nam, được lan tỏa rộng rãi qua các kênh truyền thông uy tín trong nước và quốc tế.

Những cuộc thi, các sự kiện về AI và công nghệ dành cho học sinh, sinh viên thu hút hàng trăm nghìn bạn trẻ trên toàn quốc.

Mang ý nghĩa xã hội sâu rộng, chiến dịch “STEM Education in the Age of AI” trực tiếp góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Thông qua việc lan tỏa kiến thức và kỹ năng mới, chiến dịch đồng hành cùng giáo viên và học sinh phổ thông trong hành trình chuẩn bị cho lực lượng lao động tương lai - những công dân số sáng tạo, tự tin, có trách nhiệm.