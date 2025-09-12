Hiệu trưởng mới của Đại học VinUni là ai?

(VTC News) -

Trường Đại học VinUni vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu”, chào đón hơn 700 sinh viên mới và ra mắt tân hiệu trưởng nhà trường.

Theo kế hoạch, VinUni sẽ tiếp tục đón 600 sinh viên quốc tế ở bậc đại học và sau đại học tới học tập thông qua các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác quốc tế trong năm học 2025-2026.

Trung tâm nghiên cứu xuất sắc mới của VinUni được dẫn dắt bởi các giáo sư đầu ngành.

Năm nay, VinUni ghi nhận dấu ấn mạnh với các tân sinh viên đạt điểm SAT trung bình 1.480, IELTS trung bình 7.5; 100% tân sinh viên đạt giải thưởng học thuật hoặc có tố chất đặc biệt trong ngoại khóa, văn hóa - nghệ thuật - thể thao.

Tại lễ khai giảng, GS Yap-Peng Tan, nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật, đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore ra mắt với cương vị mới là Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni.

Đồng thời, GS Ling San, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực, nguyên Tổng Hiệu trưởng NTU, cũng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trường.

GS. Yap-Peng Tan đánh trống khai trường trong buổi Lễ khai giảng tại nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại VinUni.

Tân Hiệu trưởng VinUni cho biết, bản thân đến Việt Nam để cùng VinUni thúc đẩy sự bứt phá và hy vọng rằng VinUni sẽ trở thành một minh chứng cho sức mạnh của hợp tác toàn cầu, không chỉ đào tạo những công dân toàn cầu bản lĩnh, mà còn kiến tạo các giải pháp khoa học – công nghệ phục vụ phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong buổi lễ khai giảng, VinUni cũng công bố kết quả ban đầu của Chiến dịch VinUni 500, sáng kiến thu hút 500 học giả toàn cầu, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW (2024) của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trường Đại học VinUni đón nhận nhiều sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu.

Ngay trong năm học 2025 - 2026, VinUni quy tụ 100 nhà khoa học toàn cầu, trong đó có 45 giảng viên nghiên cứu, 15 học giả và 40 giảng viên liên kết.

Sau lễ khai giảng, trường đồng thời công bố thành lập các trung tâm mới và chào đón các giáo sư đầu ngành như: GS Vũ Hà Văn, nguyên GS Yale, Mỹ, giữ cương vị thành viên Hội đồng trường và Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lớn VinUni; GS Dương Nguyên Vũ, nguyên GS NTU, Singapore, giữ cương vị Hiệu phó Sau đại học và Giám đốc khoa học Trung tâm Nghiên cứu AI; GS Edmund J. Malesky, GS Đại học Duke, Mỹ, sẽ thành lập và dẫn dắt Trung tâm Chuyển đổi Xanh Thông minh; GS Phan Mạnh Hưởng, GS Đại học Nam Florida, Mỹ, sẽ thành lập và dẫn dắt Trung tâm Đổi mới Công nghệ Vật liệu.

Tân sinh viên của VinUni hân hoan trong ngày tựu trường năm học mới.

Được biết, các trung tâm nghiên cứu mới sẽ được quy hoạch theo các cụm liên ngành về sức khỏe thông minh, môi trường thông minh, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.

Tại đây, các chuyên gia R&D từ hệ sinh thái doanh nghiệp, đặc biệt là từ VinFast, Vinmec, VinRobotics, VinMotion… sẽ phối hợp cùng giảng viên và sinh viên VinUni xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, thúc đẩy công bố khoa học, phát triển sáng chế, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.