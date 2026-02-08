Phiên chợ Tết đặc biệt với bệnh nhân nghèo ở TP.HCM

"Tôi đang điều trị bệnh ung thư ở đây. Mỗi dịp Tết đến cũng rất nhiều nỗi niềm, vừa lo bệnh tật, vừa buồn vì không được đón Tết bên gia đình. Những hoạt động như thế này giúp tôi cũng nhưng các bệnh nhân khác phần nào quên đi nỗi buồn, cảm giác có không khí Tết sum vầy và yên tâm điều trị", ông Lê Văn Hạnh (60 tuổi, ngụ TP.HCM) nói.